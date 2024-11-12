«Огниво» заработал миллиард в российском прокате
Автор: БК
12 ноября 2024
Рубеж был покорен на 20-й день проката
Согласно данным ЕАИС на 19:00 (мск) 12 ноября, кассовые сборы ленты ОГНИВО составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 20-й день проката ленты.
Фильм Александра Войтинского стал 29-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и восьмой за 2024 год. Ранее этот порог перешагнули БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ХОЛОП 2, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, МАСТЕР И МАРГАРИТА, ЛЕД 3, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД.
Приключенческая сказка ОГНИВО вышла на экраны кинотеатров 24 октября.
Фото: кадр из фильма ОГНИВО
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