Затраты на производство ориджиналс онлайн-кинотеатров выросли на треть

Это связано и с санкциями, и с ростом объемов производства

Онлайн-кинотеатры на треть увеличили расходы на производство собственного контента, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на исследование TelecomDaily.

В первом квартале 2023 года показатель затрат вырос на 29%, до 54 млрд рублей. К концу года он превысит 207 млрд рублей.

Повышение трат связано с тем, что производственные студии подняли цены на свои услуги в этом году на 30%. После начала спецоперации возникли проблемы с оборудованием для съемок — с камерами, расходниками и программным обеспечением. Кроме того, увеличивается и объем контента на платформах.

В Иви подтвердили данные исследования и уточнили, что рост затрат связан с увеличением числа оригинальных проектов. В Okko изданию сообщили, что оригинальные проекты выступают главным дифференцирующим фактором для конкурирующих онлайн-кинотеатров. На платформе до конца года выйдет не менее десяти таких проектов.

В оклайн-кинотеатре Premier отметили, что рост цен на производство связан не только с увеличением объема контента, но и с улучшением его качества.

Фото: кадр из телесериала «Мамонты»