Okko представил релизы августа

С 30 июля — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА

Майкл Брайс (Райан Рейнольдс) проходит не лучший период жизни и никак не может пережить тот факт, что его лишили лицензии телохранителя. Психотерапевт советует ему отправиться на Капри, чтобы найти внутреннего себя, но духовное исцеление летит ко всем чертям, когда на курорте его настигает Соня Кинкейд (Сальма Хайек) — жена киллера Дариуса (Сэмюэл Л. Джексон) и весьма буйная дамочка. Она требует, чтобы Брайс помог ей высвободить муженька из заложников, и, не дав опомниться, втягивает бывшего телохранителя в безумную авантюру. Тем временем миллиардер Аристотель Пападополус, недовольный отношением ЕС к Греции, заполучает хакерскую технологию и готовится уничтожить Европу.

В августе — сериал «Выжившие» (эксклюзив, доступен в подписке)

Драматический восьмисерийный триллер режиссера Андрея Прошкина, рассказывающий историю пост апокалипсического мира, в котором осталось немного людей сумевших выжить после падения цивилизации и зараженных странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий̆ за сон. Теперь, чтобы проснуться, человека нужно будить. Только вмешательство извне вытаскивает его из состояния, которое через несколько часов переходит в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех, оставшихся в живых, но, человеческая природа диктует свои условия. Люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность. Помимо основного сериала из восьми серий, зрители увидят еще восемь веб-сериалов, где в знакомой реальности действуют другие герои.

С 1 августа — библиотека фильмов студии MGM (доступны в подписке)

Подписчикам мультимедийного сервиса Okko будет доступна библиотека фильмов студии Metro-Goldwyn-Mayer, которая включает в себя такие проверенные временем и отмеченные кинонаградами хиты, как ФАРГО, ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ, ЭТО БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР, ТЕЛЕСЕТЬ, ДОМ У ДОРОГИ, ВЗВОД, ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ, БЕШЕНЫЙ БЫК, КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ, ХАКЕРЫ, МАЛЬЧИШНИК, ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА и многие другие.

С 1 августа — ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА

Девятилетняя девочка заводит дружбу с дракончиком, который случайно оказался в ее доме. Каким образом он попал в мир людей и сможет ли он прижиться в нем — предстоит узнать, разгадав тайну происхождения дракона. Девочка и ее друзья отправляются в захватывающее путешествие в поисках страны драконов. Это история — норвежский взгляд на семейную фэнтези анимацию о дружбе человека и дракона.

С 1 августа — ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ (доступен в подписке)

Отряд отважных щенят получает суперспособности после того, как загадочный метеорит приземляется в Бухте Приключений. Чтобы захватить власть в городе, мэр Хамдингер и его племянник устроят ловушку для Райдера и похитят метеорит. Щенкам предстоит объединиться и использовать свои новые способности, чтобы спасти положение.

С 5 августа — И СНОВА ГОРЬКО!

Получив приглашение на свадьбу своего лучшего друга Филиппа и заклятой соперницы Франциски, Зази решает спасти молодого человека от роковой ошибки. Однако все ее попытки саботировать торжество с треском проваливаются… снова и снова. Ведь Зази оказалась во временной петле.

С 5 августа — СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ

Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.

С 5 августа — Джазовый концерт биг-бенда Георгия Гараняна (доступен в подписке)

Джазовый концерт Биг-бенда Георгия Гараняна, прошедшего в рамках фестиваля GGJazz в 2020 году – крупнейшего ежегодного фестиваля на юге России. В программу вошли 11 треков в исполнении одного из лучших джазовых биг-бендов России в сопровождении джазовых новаторов и виртуозов жанра со всего мира. Вместе с бендом на сцене выступали Игорь Бутман, Vinx, Вальтер Риччи, Мэтью Ли, Саша Машин, The Next Movement, Ларс Дэниэльсон, Stooges Brass Band, Конрад Хервиг, Über Brüder, Сергей Долженков, Виталий Головнёв, Тим Армакост, Mo’Blow, The Syndicate, Groove Heroеs, Боб Шеппард, Bram Weijters & Chad McCullough Quartet.

С 6 августа — сериал «Большая секунда» (доступен в подписках Премиум и Start)

Двое авторов, он и она, вынуждены вместе работать над сценарием о любви. Они были вместе, но расстались несколько лет назад, расстались плохо и с тех пор не виделись. Их герои — преподаватели в музыкальной школе, в свою очередь вынуждены вместе справляться с непростой ситуацией. Чтобы успокоить маму, героиня выдает коллегу за своего молодого человека. Но настойчивость мамы заставляет их все больше увязать в этой игре. Две линии отношений — авторов и их героев-учителей переплетаются вокруг общих тем: любовь, доверие, секс, измена, дружба, ответственность, возможность и невозможность совместной жизни.

С 10 августа — НИКТО

Непримечательный и незаметный семьянин Хатч живет скучной жизнью обычного аудитора, пока однажды в его дом не вламываются грабители. И это бы сошло им с рук, если бы они не забрали браслетик его маленькой дочки. Не в силах это терпеть, Хатч отправляется на поиски наглецов, а на обратном пути ввязывается в драку с пьяными хулиганами, пристававшими к девушке в общественном транспорте. От души помахав кулаками, наш аудитор отправляет дебоширов в больницу, но оказывается, что один из пострадавших — брат влиятельного русского бандита. И он теперь жаждет мести. Боевик Ильи Найшуллера с Бобом Оданкёрком, Алексеем Серебряковым, Конни Нильсен и Кристофером Ллойдом в главных ролях.

С 10 августа — КРОВНЫЕ УЗЫ

Бывший шериф Джордж Блэкледж (Кевин Костнер) вместе с супругой Маргарет (Дайан Лэйн) наслаждается спокойной жизнью на ранчо в горах Монтаны. Трагическая гибель их сына навсегда разрушает размеренный уклад жизни благочестивой семьи. Теперь все, что у них осталось – это внук, который волей случая попал в руки жестокой и опасной семьи Уибой. Ради возвращения мальчика супруги готовы идти до конца.

С 12 августа — ТИХОЕ МЕСТО 2 (снижение стоимости)

В мире наступил апокалипсис после нашествия слепых монстров, остро реагирующих на шум. Единственный способ избежать встречи с ними – соблюдать полную тишину. Мать с двумя детьми продолжает борьбу за выживание, отправившись в новый путь. Она обнаруживает, что жуткие существа – это не единственный источник угрозы. Продолжение фильма ужасов 2018 года.

С 12 августа — сериал «Новенький» (новый сезон, доступен в подписках Премиум и Start)

Сериал о буллинге в провинциальной школе. В небольшой городок Юровск приезжает выросшая там состоятельная москвичка с сыном Максимом (Глеб Калюжный). Из-за конфликта с мужем она уехала из столицы и временно устроила Макса в местную школу. Но провинциальные нравы оказываются жестокими: мальчик оказывается жертвой буллинга, издевательств одноклассников. И они приводят к тому, что в один из дней юноша исчезает. Вести его поиски никто не торопится — кроме матери, обезумевшей от горя, и школьного психолога, который понимает, что за обычной подростковой жестокостью стоят взрослые преступления: коррупция, насилие родителей. И взрослым невыгодно, чтобы исчезновение Макса было расследовано, а на вопросы, связанные с ним, психолог нашел ответы.

С 12 августа — ОСЛИК, ЛЮБОВНИК И Я

Антуанетта, учительница начальных классов, с нетерпением ждала выходных, чтобы провести их со своим любовником, отцом одного из учеников. Но вот незадача. У любовника оказалась жена, которая решила отправиться в путешествие по югу Франции как раз в эти дни. Отвергнутая девушка не сдается и следует за ними. Компанию ей составил ослик Патрик, который оказался мудрее и благородней некоторых мужчин.

С 20 августа — ЗАСТУПНИК (доступен в подписке)

Джим (Лиам Нисон) был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки.

С 19 августа — ГОРОД ТАЙН (эксклюзив, доступен в подписке)

Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет приезжает в родной город на похороны своего когда-то лучшего друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам, но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги. Детективный триллер Роберта Коннолли по мотивам мирового бестселлера Джейн Харпер «Засуха» с Эриком Баной в главной роли.

С 21 августа — ANGRY BIRDS В КИНО 2 (доступен в подписке)

Острова птиц и зелёных свиней находятся в режиме ленивой перестрелки, когда у них появляется новый враг — Зета, предводительница обитателей третьего, ледяного острова. Ей до чёртиков надоело жить в вечной мерзлоте, поэтому злодейка разрабатывает коварный план по захвату соседних тропических островов. Птицы и свиньи объединяются против внезапной угрозы, а в это время три пушистых птенчика, играя на берегу, случайно отправляют в океанское плавание три яйца.

С 21 августа — сериал «Фитнес» (пятый сезон, доступен в подписках Премиум и Start)

«Быстрее, выше, сильнее»… В мире Аси такому девизу не место. Так же, как и комплексам из-за лишнего веса. Тем более, есть дела поважнее – подготовка к свадьбе в самом разгаре. Беспечный мир Аси рушится в одну секунду: девушка узнает, что любимого давно не устраивает ее фигура. А лучшие подруги не стесняются злословить о пышных формах за ее спиной. Восстанавливать веру в себя Ася отправляется в спортклуб. Вот только тренировки и программа по снижению веса оказываются не по карману начинающей спортсменке. Выход один — стать сотрудником фитнеса и заниматься бесплатно. Так у Аси появляется новая работа, знакомства и, главное, стимул доказать подругам, бывшему и всему миру, что «невозможное возможно».

С 23 августа — РОК ДОГ 2

Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются. Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться самими собой, когда их имена будут на устах всего мира? Продолжение успешного анимационного проекта 2017 года, который запускал создатель ИСТОРИИ ИГРУШЕК Эш Бреннон. В российской озвучке проекта зрителей ждут герои с голосами Никиты Преснякова, Агаты Муцениеце и Вали Карнавал.

С 23 августа — КРОЛИК ПИТЕР 2

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

С 24 августа — ДАЛЬНИЙ КОСМОС (доступен в подписке)

Экипаж космического корабля, направляющегося на Марс, обнаруживает на борту случайного пассажира. Однако миссию остановить уже невозможно, впереди долгие месяцы пути, а после серьезной аварии команда понимает, что ресурсов до конца полета хватит не на всех. И это не последняя опасность, с которой экипажу предстоит столкнуться на пути к далекой планете. Фантастический триллер Джо Пенна с Анной Кендрик, Тони Коллетт, Дэниэлем Дэ Кимом и Шамиром Андерсоном в главных ролях.

С 24 августа — сериал «Ходячие мертвецы» (11 сезон, доступен в подписке)

Сериал рассказывает историю жизни семьи шерифа после того, как «зомби» — эпидемия апокалиптических масштабов захлестнула земной шар. Шериф Рик Граймс путешествует со своей семьей и небольшой группой выживших в поисках безопасного места для жизни. Но постоянный страх смерти каждый день приносит тяжелые потери, заставляя героев почувствовать глубины человеческой жестокости. Рик пытается спасти свою семью, и открывает для себя, что всепоглощающий страх тех, кто выжил, может быть опаснее бессмысленных мертвецов, бродящих по земле. Культовый сериал о выживании среди зомби в разрушенном мире.

С 26 августа — СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА

Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности. Это пятый фильм франшизы, которая уже восемь лет поднимает важные вопросы на суд зрителей. В этой части авторы реализовали все, что так понравилось зрителям в оригинальном фильме 2013 года: экшен, динамика, интересный сюжет, мотивации героев и атмосфера полного беспредела вокруг.

С 31 августа — анимационный сериал «Большое шоу Акулёнка» (доступен в подписке)

«Большое шоу Акулёнка» – новый мультсериал по мотивам популярного Youtube ролика Baby shark, который мгновенно стал мировой сенсацией и самым популярным видео за всю историю платформы. Мультсериал, созданный Nickelodeon Animation Studio, развивает историю об Акулёнке и рассказывает о его семье и веселых приключениях, в которых Акулёнка неизменно сопровождает его лучший друг рыбка Вильям. Вместе они находят новых друзей, поют веселые и запоминающиеся песни и помогают друг другу справиться с любой ситуацией.

30.07.2021 Автор: Виолетта Палий