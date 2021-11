Okko представил новинки декабря 2021 года

Перезапуск «Ну, погоди!», финал Бондианы с Дэниэлом Крэйгом и музыкальные концерты

• Уже в Okko — ВЕЧЕР С АДЕЛЬ (концерт, доступен в подписках)

Запись секретного концерта Adele «One night only» (Sony Pictures Television), посвященного выходу нового альбома суперзвезды «30» (вышел на Sony Music Entertainment) — первого за 6 лет. Концерт состоялся в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе 24 октября. В программе концерта самые известные хиты Адель и новые песни из альбома «30»: «Hello», «Easy On Me», «Skyfall», «I Drink Wine», «Someone Like You», «When We Were Young», «Make you Feel My Love», «Hold On», «Rolling In The Deep», «Love Is A Game». Вместе с записью концерта зрители увидят эксклюзивное интервью певицы легендарной Опре Уинфри, в котором Адель рассказывает о новом альбоме, истории создания песен, жизни после развода, похудении и воспитании сына.

• Уже в Okko — «Моя большая тайна» (эксклюзив, доступен в подписках)

В закрытом кампусе экспериментального вуза на острове Русский происходит трагедия — на вечеринке по случаю окончания учебного года погибает звезда и красавица Катя Растопчина (Александра Соловьёва). Её тело обнаруживает плавающим в бассейне, но было ли это самоубийство? Её лучшая подруга и в то же время главная подозреваемая Соня Кимаева (Кристина Кучеренко) уезжает на лето в Корею, чтобы в сентябре вернуться в учебное заведение и начать расследование смерти Кати. Тайны в этом месте есть у всех.

• Уже в Okko — церемония MTV EMA 2021 (эксклюзив, доступен в подписках)

Главное музыкальное событие Европы на этот раз прошло в Будапеште. Лучшие музыканты по версии зрителей MTV исполнили главные хиты 2021 года так, что вы их точно запомните. Bad Habits Эда Ширана, лаковые ботфорты и искрящиеся пиджаки Mаneskin, Макс Барских на красной дорожке, иконы К-попа BTS в полном составе, и, конечно же, 11 нарядов ведущей рэперши Saweetie: от серебристого комбинезона из страз до сексуальной вариации костюма из «Игры в кальмара». Вы увидите выступления таких звезд как Малума, Ким Петрас, Грифф, Никки Минаж, Imagine Dragons, Тейлор Свифт и многих других.

• С 27 ноября — шоу Fight Camp Reality (эксклюзив, доступен в подписках)

Продюсерская компания Medium Quality, известная такими проектами, как «Внутри Лапенко» и «Что было дальше» и многими другими, покажут эксклюзивное реалити-шоу о смешанных единоборствах Fight Camp Reality. Ведущий – Владимир Антоненко, «официальный» голос MMA в России.

В рамках Fight Camp Reality 16 бойцов разного уровня будут 3 месяца жить и тренироваться в одном доме, каждую неделю сражаясь друг с другом на пути к финалу с выигрышем в 5 миллионов рублей. Находясь бок о бок с соперниками каждый день, им будет непросто сохранять хладнокровие.

• С 1 декабря — запись трансляции концерта НЕ СМОТРИ НАЗАД (эксклюзив)

В честь своего 15-летия фонд «Подари жизнь» устраивает благотворительный концерт «Не смотри назад» для своих благотворителей в театре «Современник». Именно здесь в 2005 году Чулпан Хаматова и Дина Корзун провели первый благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на аппарат по облучению крови для Российской детской клинической больницы. А спустя год актрисы учредили фонд, который стал заниматься системной помощью в сфере детской онкологии. Участники концерта: Синекдоха Монток, Рушана, группа Сироткин, Муся Тотибадзе, The Hatters, Сёстры, группа RINAL, MANIZHA, группа Tesla Boy, Диана Арбенина, Юрий Шевчук и группа ДДТ. Режиссером концерта выступит хореограф Владимир Варнава.

• С 2 декабря — ЛУКА (доступен в подписках)

Дебютный полнометражный мультфильм итальянского режиссёра Энрико Касаросы. Солнечное лето, синее море, побережье Италии. Мальчик по имени Лука со своим лучшим другом Альберто проводят незабываемые каникулы, наслаждаясь мороженым, пастой и новыми знакомствами. Но у обоих мальчиков есть секрет, который они не могут открыть окружающим: Лука и Альберто — морские монстры, представители народа из глубин, с которым у местных жителей сложные отношения. Добрая яркая история о взрослении и настоящей дружбе от фабрики анимационных хитов Pixar.

• С 2 декабря — мультфильм ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ

Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.

• С 4 декабря — ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (доступен в подписках)

Ксюша почти не помнит отца: он пропал, когда она была еще маленькой. Спустя 10 лет в горах находят его замерзшее тело. Невероятно, но он до сих пор жив и пребывает в странном анабиозном состоянии, напоминающем кому. Его привозят домой. Мама Ксюши уже давно в новом браке, и возвращение бывшего мужа разрушает спокойную жизнь семьи. Ксюша подозревает, что вместе с отцом в дом проникло нечто сверхъестественное — демоническая сущность, которая необъяснимым образом влияет на поведение близких и друзей девушки. Отечественный фильм ужасов от создателей «Невесты» и «Пищеблока».

• В декабре — документальный фильм ЛИДА (эксклюзив, доступен в подписках)

Документальный фильм о повседневной жизни учредителя и директора по развитию благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы. В течение нескольких месяцев съемочная группа во главе с автором и режиссером фильма Константином Райхом сопровождала героиню в её повседневной жизни. Зрители увидят, как Лида работает, общается с коллегами, как выступает на публичных мероприятиях, как она отдыхает с друзьями и как изменилась ее жизнь с появлением 12-летнего мальчика Коли, опекуном которого она стала недавно. Когда началась пандемия, сотрудники хосписа забрали шестерых самых тяжелых детей из детских интернатов.

• В декабре — сериал «Экипаж» (эксклюзив, доступен в подписках)

В небольшом городке, где все друг друга знают, работают три сотрудника патрульно-постовой службы: Валера, Саныч и Лёня. Их отношение к работе нельзя назвать добросовестным. Зачастую, сталкиваясь с криминальным миром, им приходится действовать нестандартно, иногда даже парадоксально-тупо, нарушая закон. Каждый выход на дежурство – отдельное опасное приключение, с чередой нелепых ситуаций, перестрелок, случайных убийств и, конечно, искромётных диалогов. Зачастую они на ровном месте сами создают себе проблемы, из которых потом приходится выпутываться.

• С 8 декабря — НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку таинственного злодея, вооруженного опасным биологическим оружием.

• С 10 декабря — МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ

Она – милая и непредсказуемая, он – холодный и помешан на контроле. Они работают вместе в крупном издательстве Нью-Йорка, но ненавидят друг друга с первого взгляда. Страстный поцелуй в лифте переворачивает все вверх дном, но борьба за высокую должность возвращает все на круги своя. Неужели так будет всегда? Есть ли в этой игре место любви? Романтическая комедия по одноименному мировому бестселлеру Салли Торн с Люси Хейл и Остином Стоуэллом в главных ролях.

• В декабре — XXVI Церемонии вручения «Золотого граммофона» (эксклюзивная трансляция, доступен для всех пользователей)

Прямая трансляция XXVI Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» в Государственном Кремлёвском Дворце. В этот вечер на сцену выйдут ZIVERT, Дима Билан, Маша Вебер, Юлия Савичева, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, MAKSIM, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, DABRO, Ханна, Ани Лорак, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Валерий Меладзе, Мари Краймбрери, Иракли, Ваня Дмитриенко, Слава, Эмин, Юркисс, Сергей Жуков (Руки Вверх!), Александр Панайотов, FILATOV&KARAS, Денис Клявер, Николай Басков. К вниманию зрителей будет представлено совместное выступление основателей легендарного состава группы «Земляне» Игоря Романова и Владимира Киселёва. Специальные гости Церемонии: Юрий Антонов и Григорий Лепс.

• С 14 декабря — МИТЧЕЛЛЫ ПРОТИВ МАШИН

Девушка-подросток Кэти Митчелл всегда считала, что родители не понимают её увлечений — делать странные фильмы про всё вокруг, в том числе про мопса-полицейского с семейным питомцем в главной роли. Поэтому, когда она поступила в киношколу на другом конце страны, счастью не было предела. Кэти не могла дождаться, когда же она наконец сядет в самолёт и полетит к понимающим её людям, но глава семейства решил по-своему. Папаша Митчелл задумал организовать семейную поездку, и теперь Кэти придётся в компании родителей, младшего брата и мопса добираться до вуза на машине. И надо же было такому случиться, что в разгар их путешествия искусственный интеллект вдруг начинает восстание машин.

• С 15 декабря — СЕМЕЙКА АДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР

Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…

• В декабре — сериал «Манюня» (эксклюзив, доступен в подписках)

Экранизация одноименного бестселлера Наринэ Абгарян. Закадровый текст читает Чулпан Хаматова. Сериал расскажет историю о дружбе двух советских семей разных национальностей. Впрочем, главное тут не место рождения или национальность героев, а то, что это универсальная, очень родная и понятная нашим современникам жизнь, о которой они до сих пор вспоминают с улыбкой и чувством светлой ностальгии.

• С 15 декабря — документальный мини-сериал «НЛО» (эксклюзив, доступен в подписках)

В 2017 году «Нью-Йорк Таймс» выпустила сенсационную статью о том, что Пентагон в течение многих лет тайно отслеживает НЛО. Эта история послужила прологом для создания сериала об НЛО и их воздействии на культурную и политическую жизнь страны. По мере того как рассказ, благодаря показаниям очевидцев и документальным свидетельствам, становится все более невероятным, «НЛО» задает сакраментальный вопрос: почему мы верим в то, во что верим? И что же является истиной, скрывающейся за многолетней тайной? Документальный мини-сериал от исполнительного продюсера Джея Джея Абрамса («Остаться в живых», «Мир дикого запада»).

• С 16 декабря — КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ

Зои и Бэн пытаются найти тех, кто заставил их принять участие в том садистском испытании, но вместе с другими четырьмя победителями смертельно опасных квестов вновь оказываются в игре. Прежние задания покажутся им сущими пустяками по сравнению с тем, что их поджидает на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

• С 16 декабря — ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ

2018 год, Хэллоуин. Лори Строуд, её дочь Карен и внучка Эллисон заманили Майкла Майерса в ловушку и оставили гореть в подвале своего дома. Раненая Лори отправляется в больницу, но Майклу удаётся выбраться и продолжить кровавую расправу над жителями Хэддонфилда. В этот раз весь город решает дать отпор неудержимому монстру. Эллисон присоединяется к группе горожан, которые хотят взять правосудие в свои руки, выследить Майкла и остановить его раз и навсегда. Зло должно умереть сегодня.

• В декабре — «Ну, погоди! Каникулы» (эксклюзив, доступен в подписках)

Действие выпуска «Ну, погоди! Каникулы» будет разворачиваться на пляже и в парке аттракционов. В перезапуске сериала «Ну, погоди!» Волка озвучивает актер Гарик Харламов, а Заяц говорит голосом ​​Дмитрия Хрусталева. Новый «Ну, погоди!» станет не продолжением знакомой зрителям истории, а полноценным перезапуском мультсериала.

• С 19 декабря — ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (доступен в подписках)

Добро пожаловать в мир постапокалипсиса, после глобальной катастрофы больше похожий на пустошь. Людям удалось выжить лишь благодаря Красной Луне, которая стала главным источником энергии. Но теперь это небесное тело изменило свой курс и летит прямо на Землю. Величайший астронавт современности Поль В.Р. — единственный, кто может спасти человечество. Но нашему герою такая ответственность не по силам, и он пускается в бега. В этом опасном и увлекательном путешествии астронавта будет сопровождать девушка-подросток Эльма.

Роуд-муви в стиле киберпанк, в котором сочетаются экологические и психологические проблемы, которое доказывает, что Франция умеет создавать достойную научную фантастику.

• С 22 декабря — ПОМОЩЬ (эксклюзив, доступен в подписках)

Сара устраивается работать в дом престарелых в Ливерпуле и, кажется, находит там свое призвание. Тем временем на дворе март 2020 года, и весь мир охватила пандемия коронавируса. Британская драма Марка Мандена с Джоди Комер и Стивеном Грэмом в главных ролях.

• В декабре — Ледовый спектакль «Анна Каренина» (эксклюзив, доступен в подписках)

«Анна Каренина» на льду — это 2,5 часа грандиозного ледового спектакля, масштабные декорации, захватывающий сюжет и неожиданные режиссерские решения, потрясающая музыка и стильные, экстравагантные костюмы. Лучшие фигуристы мирового фигурного катания покажут себя настоящими драматическими актерами и перенесут зрителей во времена салонов и скачек, балов и спиритических сеансов, любви и страсти.

• С 26 декабря — ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (доступен в подписках)

Дэнни ДэВито внутри Дуэйна Джонсона в поисках новых опасных приключений. Сиквел прокатного хита 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей». Первое успешное возвращение из компьютерной игры помогло подросткам-старшеклассникам решить насущные для них вопросы: о зацикленности на соцсетях, трудностях в общении и самоопределении. Но герои выросли, разъехались по разным городам и проблемы реального мира вновь настигли их. Поэтому когда Спенсер возвращается в родной город на каникулы, его влечет непреодолимое желание вновь отыскать запылившуюся консоль и отправиться в мир, полный опасностей. Верные друзья тут же спешат к нему на помощь, но кажется на этот раз с игрой что-то не так… Дуэйн Джонсон и команда в игре по новым правилам!

• С 30 декабря — МАЖОРЫ НА МЕЛИ {доступен в подписках)

У крупного французского бизнесмена Франсиса Бартека в деловом плане все идет просто замечательно, но вот в отличии от успехов на работе, своими отпрысками миллиардер похвастаться никак не может. Они разнежены, совершенно неподготовлены к взрослой жизни и только и делают, что разочаровывают своего отца. Понимая, что дальше так продолжаться не может, Франсис решается на авантюру, которая отправляет и его самого, и его детей в неожиданное приключение.

• С 30 декабря — КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (доступен в подписках)

Учёная Лили Хоутон (Эмили Блант) раскопала индейскую легенду о растении с невероятными целебными свойствами. Она решила заполучить его и продвинуть мировую медицину далеко вперёд. В экспедицию исследовательница отправляется вместе с братом МакГрегором (Джек Уайтхолл) и капитаном Фрэнком (Дуэйн Джонсон), чьё утлое судёнышко должно провести их по Амазонке. Команде предстоит противостоять конкурентам и даже сверхъестественным силам. Выйдут ли они из зарослей живыми? Авантюрное тропическое путешествие за магическим деревом.

• С 30 декабря — G. I. JOE. БРОСОК КОБРЫ: СНЕЙК АЙЗ (доступен в подписках)

Восточный боевик от автора РЭД Роберта Швентке, продолжение серии фильмов «Бросок кобры» и попытка взглянуть на нее с нового ракурса. На сей раз в центре сюжета оказывается юность главного героя, известного как Снейк Айз: самое начало его пути в качестве борца со злом, обучение боевым искусствам и навыку владения собой. Юноша одержим жаждой мести убийцам своего отца — но для того, чтобы настигнуть их, он должен стать настоящим героем, не только сильным и ловким, но и сдержанным, мудрым. Древние тайны ниндзя открыты: бодрый и атмосферный боевик.

• С 31 декабря — ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (доступен в подписках)

Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. А когда спустя 25 лет жена назвала его скучным и предложила развестись, Гена решает наверстать упущенное — наполнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН в Сочи. А подталкивает его к этому путешествию новая знакомая — прекрасная девушка очень легкого поведения. Она уверена, что талантливый Гена с ее помощь очень быстро станет звездой юмора. Если ещё быстрее она не исчезнет вместе с приличной суммой с Гениной карты. Комедия Ивана Кульнева с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях.