Okko подвел итоги 2022 года

База смотрящих подписчиков онлайн-кинотеатра увеличилась на 33%

Онлайн-кинотеатр Okko назвал самые популярные тайтлы среди своих пользователей, а также поделился статистикой смотрения. Так, в 2022 году база смотрящих пользователей видеосервиса выросла на 33%, а суммарный объём часов просмотров увеличился на 39% относительно 2021 года.

Cамые популярные полные метры в Okko в 2022 году:

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ

НЕПОСЛУШНИК

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

ЧЕМПИОН МИРА

НЕБО

ПАДЕНИЕ ЛУНЫ

ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД

МИСТЕР НОКАУТ

ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

ЛУЛУ И БРИГГС

Самые популярные сериалы в Okko в 2022 году:

«Чикатило»

«Постучись в мою дверь»

«Зона комфорта»

«Предпоследняя инстанция»

«Оффлайн»

«Манюня»

«1703»

«Сваты»

«Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»

«Кунгур»

Самым популярным детским контентом стали мультфильмы БАРБОСКИНЫ TEAM, ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ и ГРИНЧ.

Больше всего оригинальные сериалы Okko смотрели в Челябинске. Кроме того, сериал «Кунгур» был популярен в Перми, Челябинске и Екатеринбурге, «1703» – в Санкт-Петербурге, «Стриптизёры» – в Новосибирске и Екатеринбурге, шоу «Это База» – в Тюмени, а «Маша, давай!» – в Москве. Документальный фильм о тренере ФК «Ростов» и сборной России «Карпин Валера: любовь, надежда и вера» смотрели в Ростове и Москве, «Выход в город» и «Асмарал» пользовались популярностью в Москве, а документальный сериал о легендарном спортсмене «Фёдор Емельяненко. Правила Последнего Императора» больше всего смотрели в Курске и Новосибирске.