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Okko подвел итоги 2022 года

Автор: БК

29 декабря 2022

База смотрящих подписчиков онлайн-кинотеатра увеличилась на 33%

Онлайн-кинотеатр Okko назвал самые популярные тайтлы среди своих пользователей, а также поделился статистикой смотрения. Так, в 2022 году база смотрящих пользователей видеосервиса выросла на 33%, а суммарный объём часов просмотров увеличился на 39% относительно 2021 года.

Cамые популярные полные метры в Okko в 2022 году:  
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
НЕПОСЛУШНИК
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
ЧЕМПИОН МИРА
НЕБО
ПАДЕНИЕ ЛУНЫ
ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД
МИСТЕР НОКАУТ
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ
ЛУЛУ И БРИГГС 

Самые популярные сериалы в Okko в 2022 году: 
«Чикатило»
«Постучись в мою дверь»
«Зона комфорта»
«Предпоследняя инстанция»
«Оффлайн»
«Манюня»
«1703»
«Сваты»
«Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
«Кунгур»

Самым популярным детским контентом стали мультфильмы БАРБОСКИНЫ TEAM, ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ и ГРИНЧ

Больше всего оригинальные сериалы Okko смотрели в Челябинске. Кроме того, сериал «Кунгур» был популярен в Перми, Челябинске и Екатеринбурге, «1703» – в Санкт-Петербурге, «Стриптизёры» – в Новосибирске и Екатеринбурге, шоу «Это База» – в Тюмени, а «Маша, давай!» – в Москве. Документальный фильм о тренере ФК «Ростов» и сборной России «Карпин Валера: любовь, надежда и вера» смотрели в Ростове и Москве, «Выход в город» и «Асмарал» пользовались популярностью в Москве, а документальный сериал о легендарном спортсмене «Фёдор Емельяненко. Правила Последнего Императора» больше всего смотрели в Курске и Новосибирске.

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