Okko рассказал о новинках декабря

Второй сезон «Оффлайна», продолжение «Манюни» и многое другое

Главная декабрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko – второй сезон детективного триллера «Оффлайн». Сериал Кирилла Плетнева с Никитой Ефремовым, Денисом Шведовым, Полиной Максимовой, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях стартует на сервисе с 7 декабря.

Кроме того, зрителей стриминга ждет новый сезон «Манюни», отечественная фантастика ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА, драмеди КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ, триумфатор Каннского кинофестиваля АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ и многое другое.

Только на Okko

C 7 декабря:

«Оффлайн», 2-й сезон (детективный триллер, реж. Кирилл Плетнев)

Продолжении истории поднимается на следующую ступень киберпреступности – шпионаж, где ставки значительно выше, а соперники куда умнее и хитрее любых наркодилеров. Расту предстоит сыграть в игру с кем-то, кто способен продумывать свой план на несколько шагов вперед. Единственный шанс для победы – быть на шаг дальше, а любая ошибка будет стоить очень дорого… В этом противостоянии Раст становится все больше похожим на главного антагониста и в итоге встает перед выбором: принять, что он гениальный киберпреступник, который все лучше чувствует себя в этом темном мире – или что он любящий муж и отец, все еще надеющийся собрать свою семью вместе.

Скоро:

«Манюня. Приключения продолжаются» (семейная комедия, реж. Арман Марутян)

Завершающая часть удивительно трогательных и смешных воспоминаний девочки Наринэ об ее детстве и дружбе с невероятно обаятельной Манюней.

ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (фантастический триллер, реж. Ренат Давлетьяров)

В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему — это его будущее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его — нет.

Также на сервисе

С 5 декабря:

МАТЬ ТЕРЕЗА (драма, реж. Камал Мусале)

Калькутта, Индия. В стране беспорядки, остался год до обретения независимости от Британии. Молодая монахиня Тереза делает всё возможное, чтобы накормить 300 голодающих в монастыре девочек. Терезе приходится подвергать себя опасности, но она чудом избегает гибели. Лондон, наши дни. Виолончелистка Кавита, потомок иммигрантов, узнаёт, что беременна, однако ее партнер Пол не готов к таким обязательствам. Она едет в Калькутту — место, где выросли ее родители, и получает там совершенно новый опыт и знания. Истории двух женщин, живших в разное время и разных местах, удивительным образом резонируют и сплетаются в один узор.

С 6 декабря:

РАССМЕШИ МЕНЯ (комедийный альманах, Роман Клименко, Анна Рокс, Олег Попов Олег Попов, Сергей Мачехо, Екатерина Устюгова)

Пять ярких и по-настоящему смешных историй о жителях и гостях российской столицы, столкнувшихся с необычными обстоятельствами. В одной из новелл пожилая женщина неожиданно дает выигрывает в борьбе против телефонных мошенников, в другой — гостья из Белгорода встречается с гидом-москвичом, чтобы узнать все про столичные достопримечательности, но ряд странных ситуаций полностью меняет ее представление о туризме. Московский телепродюсер прибегает к любым способам, чтобы устроиться на известный канал, догситтер находит на столичных улочках нечто, способное открыть ему двери в любое заведение, а без пяти минут жених совершает глупость и приглашает на свадьбу всех своих любовниц.

С 7 декабря:

КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ (драмеди, реж. Молли Мэннинг Уокер)

Три подруги летят из Лондона на каникулы на Крит. Они только что окончили школу и стараются не думать о результатах экзаменов, а сосредоточиться на главном — вечеринках до рассвета и бесконечном веселье. Это лето должно стать лучшим в их жизни.

С 8 декабря:

ПРИВЕТ, МАМА (драмеди, реж. Иля Малахова)

Кире 38 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой и ее дочерьми. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется.

ЧЕРНАЯ ГОРА (хоррор, реж. Игорь Каленов, Анна Боровская)

Компания студентов приезжает в пустынный санаторий, спрятанный в карельских лесах. Здесь они собираются отрепетировать спектакль для школьников, а в свободное время как следует повеселиться подальше от посторонних глаз и строгих товарищей. Однажды ночью во всем комплексе отключается свет и начинает происходить что-то страшное: сначала пропадает девушка из их компании, затем умирает преподавательница. Испуганным постояльцам некуда бежать, и зря они просят о помощи местного рабочего Виктора.

С 9 декабря:

ПРИНЦ ИЗ РАЯ (комедийная мелодрама, реж. Адриан Пауэрс)

Молодая писательница Оливия живет в Нью-Йорке и по всем признакам близка к полному выгоранию: бойфренд давно не радует, а книга совсем не пишется. Тогда лучшая подруга героини предлагает ей поехать на остров Хейвен, где Оливия сможет наконец-то отдохнуть, забыть о проблемах в личной жизни и перезагрузиться. После продолжительных уговоров девушка соглашается и едет в отпуск, где неожиданно знакомится с парнем по имени Александр. Оливия еще не подозревает, что ее новый обаятельный знакомый — наследный принц, который может подарить ей самую настоящую сказку.

С 12 декабря:

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НА ЗЕМЛЕ (хоррор, реж. Роб Джаббаз)

Год назад мир охватила очередная пандемия, но из-за относительно легких последствий люди перестали обращать на нее внимание. Юные и красивые Кат и Джим тоже стараются не думать о болезни. В один черный день вирус спонтанно мутирует, превращая законопослушных граждан в садистов и насильников. Инфекция стремительно распространяется, мегаполис захлебывается в крови. Вспышка всеобщего безумия застает Кат в метро, ее возлюбленный тем временем сидит в популярном кафе. Теперь героям предстоит найти друг друга в огромном городе, жители которого хотят лишь одного — убивать.

С 13 декабря:

УКРАСТЬ РАФАЭЛЯ (комедия, реж. Лука Тровеллези Чезана, Алессандро Тарабелли)

За примерное поведение грабителя Энцо выпускают из тюрьмы раньше срока. Чем не повод начать спокойную и законную жизнь? Но как только он оказывается на свободе, родная племянница уговаривает повторить то преступление, за которое его и поймали — украсть подлинное полотно великого Рафаэля Санти стоимостью 25 миллионов евро. Энцо рисковать не хочет, но незавершённое дело мучает старого преступника. Поэтому он решает действовать чужими руками, разработав схему и обучив своему уголовному мастерству других. План похищения Энцо гениален, чего не скажешь про его учеников: нечестный священник, ботаник, трусливый студент и любитель марихуаны. А времени у них в обрез: драгоценное полотно скоро увезут из города. Искромётная итальянская комедия с экскурсом в мир искусства.

С 16 декабря:

СУПЕРМОЗГ (анимация, реж. Пол Мейер, Герхард Пэйнтер)

Норман — обычный школьник, увлеченный комиксами про пришельцев и верящий в существование внеземных цивилизаций. Однажды его фантазии становятся реальностью, когда группа инопланетян подключается к его голове и просит о помощи. Межгалактический злодей Супермозг ищет новые источники разума, и его следующая цель — планета Земля. Норману и его друзьям предстоит включить голову и переиграть Супермозга. Ведь сразиться им придется со злодеем-гением.

С 23 декабря:

АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (триллер, реж. Жюстин Трие)

Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств.

С 27 декабря:

КАК ВЛЮБИТЬСЯ ЗА 12 ДНЕЙ (комедийная мелодрама, реж. Брайан Херцлингер)

Эбигейл Слейтер живет своей мечтой — она помогает людям находить любовь и дает советы начинающим влюбленным. Она знает, что ее идеи изобретательны, поэтому решает написать книгу, в которой собирает самые полезные советы для тех, кто влюблен или хочет влюбиться. Издатель в восторге от книги Эбигейл, однако поручает ей самостоятельно проверить теорию и доказать, что ее советы действительно работают. Девушка решает влюбить в себя незнакомца всего за 12 дней, аккурат к Рождеству. Задача непростая — но Эбигейл верит в себя, а под Рождество, как известно, случаются разные чудеса.

С 28 декабря:

СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (драмеди, реж. Сергей Ильин)

Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед. После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать?

«Маша и Медведь: 12 месяцев» (анимационный, реж. Василий Бедошвили, Артем Наумов)

В новогоднюю ночь возможны любые чудеса! Можно даже встретить волшебных хранителей природы — 12 месяцев, которые собираются вместе лишь раз в году. Именно так Маша и знакомится с маленьким Январём, Повелителем Льда, пока Медведь и другие лесные жители готовятся к незабываемому празднику. Маша и ее новый друг заряжают взрослых новогодним настроением. Сказочный мини-фильм с героями любимого сериала.

С 30 декабря:

ОЗЕРО СТРАХА. ПРИСУТСТВИЕ (хоррор, реж. Луис Мандоки)

По просьбе отца успешный актер Виктор вместе с беременной женой Алисией приезжает в старый родительский дом на берегу озера. Много лет он не возвращался сюда: в доме произошла трагедия — утонула его младшая сестра Альма. В первую же ночь кто-то нападает на семейную пару и убивает Алисию, а Виктор не может вспомнить, что произошло. Однако самое странное, что прибывшие полицейские не хотят проводить расследование и настоятельно советуют актёру покинуть деревню. Обезумевший от горя Виктор решает сам найти убийцу жены, но местные жители делают всё, чтобы ему помешать. Мексиканский хоррор, снятый лауреатом Берлинале.

Скоро:

ЛЕГЕНДА О САМБО (спортивная драма, реж. Андрей Богатырев)

Московская спартакиада, 1936 год. Приглашена сильнейшая команда борцов. Решающий поединок: кто-то одержит победу, кого-то ждет поражение, а кого-то — неожиданный поворот судьбы… Два мастера боевых искусств. Один — с детства обучался искусству дзюдо в Японии — Василий Ощепков. Другой, прошедший русско-японскую войну, разрабатывающий приемы для самообороны — Виктор Спиридонов. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо. Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд — все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.

«Приходите в ведьмин ресторан» (фэнтези, реж. Со Джэ-хён, Ли Су-хён)

28-летней Чон Джин не везет: с работы уволили, парень бросил, и даже недавно открытый ресторан разорился. Однажды к ней приходит ведьма Чо Хи-ра и делает необычное предложение. Она хочет открыть заведение, где будет готовить еду, которая исполнит любое желание клиента, а тот в обмен даст ведьме, что она хочет. Но Чон Джин настроена скептически. Однако, отведав блюдо Хи-ры, девушка соглашается. Так они начинают работать вместе.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых:

– КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ

– «Шмяк. Волшебная лавка Есении»

– «Заводила и принцесса»

Фото: кадр из сериала «Оффлайн»