Okko рассказал о новинках января

«Очевидное невероятное», новые фильмы Люка Бессона и Вуди Аллена и многое другое

Главная январская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko – комедийный сериал «Очевидное невероятное». Главные роли в экранизации рассказов Кира Булычева о вымышленном городе Великий Гусляр исполнили Артем Быстров, Максим Лагашкин и Светлана Ходченкова.

Кроме того, зрителей стриминга ждут новые фильмы Вуди Аллена и Люка Бессона, комедийный боевик со звездой «Теории большого взрыва» Кейли Куоко и многое другое.

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Уже на сервисе

«Предпоследняя инстанция. Финальный сезон» (фэнтезийная комедия, реж. Ольга Акатьева)

С момента событий 2-го сезона прошел ровно год. Максим передал руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне, чтобы сосредоточиться на семье: у них с Людой родился сын и они, наконец-то, играют свадьбу! Но торжество нарушают незваные гости – Люцифер с архангелом Гавриилом – и заявляют: «У вас проблема!». Среди обычных людей есть «счастливчики», получившие каким-то образом сто лет назад продление жизни. Ситуация осложняется тем, что один из них – Ангел Гнева, и его пребывание на Земле грозит глобальной катастрофой. И теперь Максиму с помощью новых сотрудников УПРД предстоит найти «счастливчиков» и отправить по назначению, но куда – в Ад или в Рай?

«Умнее, чем я» (фантастическая комедия, реж. Константин Колесов)

Прожигатель жизни и мажор, сын олигарха Василий уверен, что в любой сложной ситуации его спасут папины деньги и голосовой помощник в дорогом смартфоне. Но однажды папе надоедает содержать бестолкового повесу, а глупый несчастный случай приводит к невероятному: сознание Васи переселяется в телефон, а голосовой помощник — в его тело. И именно сегодня Васе надо срочно устроиться на работу, помириться с любимой девушкой Катей и наладить отношения с отцом. Все эти испытания им придется пройти вдвоем: Васе внутри пластикового корпуса телефона, а приложению — в таком неудобном и нелепом человеческом теле.

«Выжившие. Смертельный номер», специальный новогодний эпизод (триллер, реж. Георгий Болдугеров)

Суровые постапокалиптические будни. В канун нового года по бескрайним замёрзшим просторам мчит автобус с артистами во главе с Дмитрием Дюжевым. Внезапно гастролёров останавливают вооружённые люди. Разговор короткий ― всех в расход, но в последний момент головорезы узнают звезду «Бригады». Бандиты делают артистам предложение, от которого те не могут отказаться. Впереди ― новогодний корпоратив перед кучкой отморозков и главный гвоздь программы ― смертельный номер. Вот только для кого?

Скоро:

«Очевидное невероятное» (фантастическая комедия, реж. Александр Войтинский)

Обычный на первый взгляд провинциальный русский городок – Великий Гусляр – единственное место на Земле, где осуществляется связь с инопланетянами. Они здесь встречаются на улицах буквально каждый день. Для жителей города повседневные аномалии в порядке вещей, они к ним привыкли и не обращают никакого внимания. Главный смысл жизни местных – борьба за сохранение тайн родного города от внешнего мира. Размеренная жизнь города меняется с приездом нового мэра — Эдуарда Белинского. Его цель — открыть тайны Гусляра всему миру для привлечения в город туристов. Этим планам берется помешать Тимофей Молодцов – глава единственного ТСЖ Великого Гусляра, который объединяет жителей города в борьбе против нового мэра. Задачу Корнелия осложняет только то, что каждый день в городе происходят из ряда вон выходящие события.

Также на сервисе

С 13 января:

МОЯ ЖЕНА КИЛЛЕР (комедийный боевик, реж. Тома Венсан)

Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.

СИГНАЛ БЕДСТВИЯ (фэнтези, реж. Карен Чинорре)

Официантка Ана во время грозы прямо с рабочего места через духовой шкаф попадает в параллельное измерение. Здесь женщины на живописном острове носят военную форму, учатся стрелять из винтовки и пользоваться рацией на заброшенной подводной лодке. С помощью неё новые амазонки подают сигнал бедствия морякам и летчикам, с которыми безжалостно расправляются.

С 15 января:

«Месье Спейд» (детективный триллер, реж. Скотт Фрэнк)

1963 год, только что закончилась Алжирская война. Детектив Сэм Спейд спокойно доживает свои золотые годы в маленьком городке на юге Франции.В местном монастыре кто-то убивает шестерых монахинь. Спейд берется за это дело, даже не подозревая, как тьма сгущается над ним. И пока горожане скорбят о погибших, всплывают всё новые и новые секреты, появляются зацепки и вереница подозреваемых. А Сэм тем временем узнает, что убийства каким-то образом связаны с удивительным ребенком, который, как считают монахини, обладает невероятными способностями.

С 16 января:

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (драма, реж. Кэти Холмс)

Бенита пытается справиться с депрессией и начать жизнь с чистого листа. Она устраивается работать в антикварный магазин в Манхэттене. Там Бенита встречает хороших людей, которые привносят в её безрадостные будни добро и надежду на лучшее будущее. Однако события прошлого настойчиво напоминают Бените о себе, мешая девушке достичь лучшей жизни.

С 17 января:

СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ (экшн-хоррор, реж. Тимоти Вудворд мл.)

День свадьбы должен быть самым счастливым для каждой женщины. Но для сбежавшей молодой невесты ночь перед несостоявшимся торжеством стала сущим кошмаром — разгневанный бывший жених, прихватив с собой дружков-головорезов, ворвался в уютный загородный дом, чтобы ее убить. Для невесты эта ночь точно станет незабываемой. Если, конечно, ей удастся дожить до утра.

С 18 января:

ВРАТА АДА (хоррор, реж. Стивен Холл)

Викторианский Лондон. Серийный убийца использует тела женщин в оккультных ритуалах, надеясь воскресить свою умершую жену. Однажды расплата настигает его, и он становится первым британским заключенным, которого казнят на электрическом стуле. Однако убийца силен в черных искусствах, и в последние минуты жизни он проклинает тюрьму и всех, кто в ней находится.

С 20 января:

В ПЛЕНУ (триллер, реж. Ник Лоран)

Вечером приехавшая из Португалии в США София отправляется в бар, чтобы познакомиться с парнем, с которым до этого общалась в сети. К ней подсаживается Райан. На следующее утро девушка приходит в себя на заднем сиденье его машины. Руки связаны, рот заклеен скотчем, совершенно непонятно, куда они направляются, и что с ней собирается сделать новый знакомый. София в панике, тем более что помощи ждать неоткуда, а за окном бескрайние пустыни.

С 25 января:

ДОГМЕН (боевик, реж. Люк Бессон)

Он лучше всех на свете понимает собак. А те готовы выполнять любые его задания — украсть, припугнуть и даже приготовить блинчики. Догмен — не типичный супергерой с обложки комиксов. Его не волнуют проблемы людей, важно лишь одно — довольна ли стая. Но он единственный командует «взять», когда город прибирает к рукам влиятельный наркобарон. Фильм Люка Бессона.

С 26 января:

ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (мелодрама, реж. Вуди Аллен)

Успешная и несчастливая в браке женщина сталкивается с бывшим одноклассником, которого не видела много лет. Вспомнив беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от неё голову в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых:

– ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

– ОСЬМИНОГ

– СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ

– КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ

– КВАРТИРА 404

– ЛУННЫЙ ЧЕЛОВЕК

– ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ

– СИНДРОМ

– ДВОРЕЦ

– ЛУНАТИКИ

– ОПАСНЫЙ ДРУГ

– «Лада Голд»

– «Госпожа»

– «Звездный путь: Странные новые миры», 1-2-й сезоны

– «Нежность», 1-2-й сезоны

– «Ваша честь, 1-2-й сезоны

– «Как друзья Захара женили»

– «Тренер-психолог»

Фото: кадр из сериала «Очевидное невероятное»