Okko рассказал о новинках ноября

Комедийный детектив «Волшебный участок», сериальный дебют Петра Федорова и многое другое

Среди ноябрьских новинок, которые появится в онлайн-кинотеатре Okko, окажутся сразу несколько оригинальных проектов сервиса – комедийный детектив «Волшебный участок», сериальный дебют Петра Федорова «Ласт Квест», подростковое драмеди «Загадай любовь» и анимационный ситком «Шурик и Шарик».

Кроме того, зрителей стриминга ждет триллер с Мэлом Гибсоном ДОРОГА ОТЧАЯНИЯ, новая работа Александра Велединского 1993 и многое другое.

Только в Okko

Уже на сервисе:

«Шурик и Шарик» (анимация, реж. Никита Диченко, Федор Павлов, Андрей Афанасьев)

В вымышленном городе Подмосковске трое молодых ребят снимают квартиру: робкий и неказистый парень Шурик и его друзья, Жора — «предприниматель высшей бизнес-лиги» и Платон — чувак на чилле, на расслабоне. У троицы есть и еще один замечательный сосед и четвероногий друг Шарик, песик породы «английский буль-бультерьер», который никогда не даст заскучать друзьям. Персонажи живут в абсурдном мире, но несмотря на это перед ними встанут обыденные жизненные трудности: поиск работы, первая любовь, заработок денег, походы к врачу и даже встреча выпускников.

С 3 ноября:

«Ласт Квест» (триллер, реж. Петр Федоров)

Олег работает риелтором в большом современном городе. Он живет в одной квартире с женой Леной и сыном Егором, а свободное время любит проводить в компании любовницы Ляли, которая регулярно поставляет ему наркотики. Однажды Лена уезжает из города и оставляет сына Олегу. Отец делает очередной заказ наркотиков и отправляется к указанной точке вместе с сыном. Вместо своей закладки Олег забирает килограмм кокаина и, столкнувшись с настоящим владельцем товара, скрывается от преследования на машине. В пылу погони Олег не сразу замечает, что Егора в машине нет. Растерянный он едет к Ляле за советом и тайком прячет товар в потрепанном диванчике. Вскоре Олег узнает, что украл товар у даркнет-магазина «Белый слон», его владельцы взяли в заложники Егора и ждут свой кокаин обратно.

С 9 ноября:

«Волшебный участок» (комедийный детектив, реж. Степан Гордеев)

Леха — бывший полицейский снайпер с посттравматическим синдромом, в разгаре алкогольного запоя узнает о смертельной болезни сестры Кати. Катя не хочет, чтобы после смерти ее дочку отдали в детский дом, и просит Леху взяться за голову, чтобы он стал опекуном для восьмилетней девочки. Леха за свою жизнь уже потерял много близких людей, поэтому делает все, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок. Участок оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Леха — сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у бывшего снайпера не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся для Лехи настоящим испытанием.

Также в ноябре:

«Загадай любовь» (драмеди, реж. Ольга Акатьева)

Новый сериал от режиссера «Предпоследней инстанции» о том, что счастье рядом, но мы не всегда может сразу его разглядеть. Герои – обычные старшеклассники, которые влюбляются, страдают, ищут понимание и поддержку у взрослых, учатся выстраивать отношения и ценить настоящее.

Также на Okko

С 5 ноября:

МОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ЛЕТО (комедия, реж. Лоренцу д’Амику де Карвалью)

Лето 1994 года. 16-летняя Елена, бунтарка, фанатка Курта Кобейна и его группы Nirvana, против своей воли едет вместе с семьей на море в кемпинг. Там она встречает Андрэ, знакомство с которым происходит не самым приятным образом. Но очень быстро Елена и Андрэ проникаются друг к другу чувствами, и нежеланная поездка на море оборачивается нежной подростковой влюбленностью. В то же время родители Елены знакомятся с Евой, новой соседкой по кемпингу, которая вносит в привычные отношения супругов новую искру.

С 7 ноября:

«Штисель» (драма, реж. Ори Элон, Йехонатан Индурски, Йосси Мадмони и др)

Cериал, переносящий нас в ортодоксальный мир квартала Меа Шеарим. Акива Штисель влюбляется в молодую вдову с ребенком. Это не вписывается в планы его отца, подыскивающего сыну подходящую невесту.

С 10 ноября:

БОКСЕР (спортивная драма, реж. Акан Сатаев)

Серик Сапиев — настоящая звезда бокса. В родном Казахстане он много раз побеждал самых опытных бойцов. Настает момент главного боя в его жизни: Серик выходит на ринг Олимпиады в Пекине. Его противник — таиландский боец Манус Бунжумнонг. И Серик неожиданно проигрывает. А дальше все рассыпается как карточный домик: коллеги отворачиваются, в личной жизни наступает темная полоса. Сможет ли он найти в себе силы, чтобы преодолеть испытания и пойти дальше или же навсегда бросит бокс?

ДОРОГА ОТЧАЯНИЯ (триллер, реж. Надин Крокер)

После выхода из тюрьмы Рассел возвращается к своему отцу в надежде построить новую жизнь. Но почти сразу ему предстоит сделать нелегкий выбор — спасти свою собственную жизнь или жизни едва знакомой женщины и ее ребенка.

С 17 ноября:

НЕ ВЫХОДИ (хоррор, реж. Николь Гротон)

Альтернативный 1953 год. Холодная война между США и СССР перешла в биологическую. 16-летняя Джоанна, страдающая от загадочного недуга, прозванного в народе «Тьма», переезжает к своей властной тете Марте в изолированный многоквартирный дом в Нью-Йорке. Джоанна и не подозревала, что через несколько недель после переезда из-за биологической угрозы со стороны Советского Союза здание будет заколочено, а жильцы заперты внутри. Идут дни, еды и других запасов становится все меньше. Жители с надеждой смотрят на своего лидера — Марту. Но сможет ли она отыскать выход? Тем временем Джоанне начинает казаться, что живущая в ней «Тьма» стремительно прогрессирует: девушка начинает видеть галлюцинации и постепенно теряет связь с реальностью.

С 23 ноября:

ПРОКЛЯТЬЕ СЛЕПЫХ МЕРТВЕЦОВ (хоррор, реж. Раффаэль Пиккио)

XIII веке инквизиция ловит отряд рыцарей Тамплиеров прямо во время сатанинского ритуала и ослепляет их, а затем подвергает казни через сожжение. Однако, перед смертью рыцари дают клятву вернуться из своих могил, чтобы отомстить обидчикам и всему человечеству. Спустя много веков, в мире после ядерной войны, мужчина и его дочь, пытаясь спастись от мародеров, находят пристанище в монастыре, где таинственный Магистр создал подобие языческого культа.

С 24 ноября:

РАЗБИТЫЙ (триллер, реж. Кенни Йэтс)

Уилл — молодой мужчина, чья жизнь полностью потеряла смысл после смерти обожаемой дочери. Он не может справиться со своим горем: не помогают ни центры психологической поддержки, ни алкоголь. Однажды он получает в подарок от незнакомого мужчины набор виниловых пластинок. Прослушав их, он внезапно устанавливает связь со своей умершей дочерью. Герой начинает получать все больше сообщений и в какой-то момент понимает, что может воскресить дочь. Для этого ему нужно найти незнакомца с пластинками, чтобы получить последнюю запись.

С 28 ноября:

СВИНКА (триллер, реж. Карлота Переда)

17-летнюю Сару постоянно критикуют по поводу внешности и лишнего веса. Вчерашние подружки задирают девушку и заставляют ее чувствовать себя аутсайдером. Однажды в общественном бассейне они крадут одежду Сары, вынуждая ту идти домой в одном купальнике. По дороге происходит несчастье — бывших подружек Сары похищают, и теперь героине нужно решить: помочь девушкам, обидевшим ее, или идти домой и забыть о буллинге раз и навсегда.

«Любовь короля» (мелодрама, реж. Ким Сан-хеп, Ким Сан-у)

Начало XIV века. Принц Чхунсон - наследник корейского престола. Сын знаменитого правителя Коре Чхуннеля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана. С детских лет парня учили каллиграфии и военному ремеслу, этикету двух стран и различным традициям, но так вышло, что есть на свете лишь два человека, мнение которых имеет для принца Чхунсона ценность - его личный телохранитель и дальний родственник Рин, а также дочь самого богатого человека Коре – Ын-сан.

Также в ноябре:

1993 (драма, реж. Александр Велединский)

1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. Семья оказывается расколотой надвое — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра Okko уже пополнилась множеством новинок, в том числе оригинальными проектами платформы и кассовыми хитами.

Сериалы:

– «Бедные Абрамовичи»

– «Большой дом»

– «Ира»

– «История российских компьютерных игр»

– «Мастодонт»

– «Секс. До и после»

– «Черное облако»

Фильмы:

– 57 СЕКУНД

– БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР

– КЕНТАВР

– КОБИ БРАЙАНТ: ЧЕРНАЯ МАМБА

– ЛУНА

– ПАПА ИЗ СПЕЦНАЗА

– ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ

– ПОСЛЕ.НАВСЕГДА

– У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ

– Я БОГИНЯ

Фото: кадр из сериала «Волшебный участок»