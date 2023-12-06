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  • Более 2 тысяч картин «Союзмультфильма» появились в бесплатном доступе в Okko

Более 2 тысяч картин «Союзмультфильма» появились в бесплатном доступе в Okko

Автор: БК

6 декабря 2023

В их числе – «Умка», «Малыш и Карлсон», «Простоквашино», «Котенок по имени Гав» и многое другое

Советские хиты и новые проекты «Союзмультфильма» теперь доступны абсолютно бесплатно в онлайн-кинотеатре Okko – в свободном доступе появились более 2 тыс мультфильмов и эпизодов мультсериалов студии.

В их числе – «Умка», «Малыш и Карлсон», «Простоквашино», «Котенок по имени Гав», «Приключения Пети и Волка» и многое другое.

«Вместе с онлайн-кинотеатром Okko мы решили сделать новогодний подарок нашей аудитории. Зрители всех возрастов знают, любят и доверяют мультгероям «Союзмультфильма», и эта замечательная традиция не меняется с течением лет: из года в год ленты киностудии занимают высокие позиции в топах и рейтингах. И вот теперь добрые, качественные российские мультфильмы можно смотреть и без подписки», – заявила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Стоит отметить, что Okko является сопродюсером нескольких анимационных проектов «Союзмультфильма» – «Умка», «Лудлвилль», «Ну, погоди! Каникулы» и многих других.

Фото: кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон»

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