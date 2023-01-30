Okko заключил соглашение с анимационной студией «Феникс»
Автор: БК
30 января 2023
Видеосервис покажет новые эпизоды проектов компании
Онлайн-кинотеатр Okko и анимационная компания «Феникс» договорились о сотрудничестве, в рамках которого видеосервис станет партнёром трёх анимационных проектов студии.
Студия «Феникс» создаёт комиксы и анимационный контент для подростковой и молодёжной аудитории.
Подписчики Okko первым станут доступны новые эпизоды «13 карт» — спин-оффа комикса «Земля Королей», который стал самым продаваемым комиксом России в 2021 году. Также в рамках партнёрства планируется выпустить новые серии ситкома «Шурика и Шарика». Также пользователи Okko летом 2023 года увидят финал мультсериала в жанре драмеди «Дух моей общаги».
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