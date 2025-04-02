Дэвид Финчер может снять продолжение «Однажды… в Голливуде»

Ожидается, что Брэд Питт вернется к роли каскадера Клиффа Бута

Нет, это не запоздалая первоапрельская шутка – Дэвид Финчер может взяться за продолжение фильма Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ по сценарию самого постановщика.

Ожидается, что в основу картины ляжет сценарий неснятого Тарантино фильма КИНОКРИТИК, который сосредоточится на истории каскадера Клиффа Бута в исполнении Брэда Питта.

Deadline сообщает, что актер получил благословение от Квентина на то, чтобы показать рукопись Финчеру. Учитывая, что у последнего заключен эксклюзивный контракт с Netflix, можно предположить – если проект случится, то он будет реализован для стриминга.

Сам же Тарантино получит за свой сценарий довольно щедрое вознаграждение. Сейчас постановщик занят постановкой собственной пьесы и работает над своим десятым (и, возможно, последним фильмом). Инсайдеры отмечают, что он никогда бы не стал снимать свой финальный проект для Netflix, но очень уважает Финчера – поэтому и согласился на продажу своей истории.

По информации журналиста Джеффа Снейдера, помимо Питта в грядущем фильме может также сняться Леонардо ДиКаприо – правда, скорее, в формате камео. Также свое желание об участии в картине выразила Марго Робби.

Фото: кадр из фильма ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ