Фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил состав жюри

Его председателем стал Тимур Вайнштейн

Организаторы фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+, который пройдет в Москве 14-15 марта в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA, объявили состав участников жюри. Председателем панели стал Тимур Вайнштейн, заместитель генерального директора, генеральный продюсер телеканала НТВ.

В жюри также вошли:

• Елена Лапина, Исполнительный директор и генеральный продюсер АНО «ИРИ»;

• Нелли Яралова, продюсер и медиапредприниматель;

• Максим Лагашкин, актер;

• Илона Егиазарова, Главный редактор «Вокруг ТВ» и SRSLY.

Панель СМИ возглавил кинокритик Егор Москвитин, программный директор фестиваля сериалов «Пилот». Помимо него в состав журналистского жюри вошли:

• Жан Просянов, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», директор по развитию веб-кинотеатра CHILL, продюсер;

• Ольга Белик, старший редактор сайта «Кинопоиск»;

• Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема», доцент ВГИК им. Герасимова, к.э.н.;

• Павел Садков, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», шеф-редактор журнала «Телепрограмма»;

• Мария Истомина, редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости»;

• Евгений Сафронов, главный редактор агентства «Интермедиа».

В программе фестиваля – предпремьерный показ девяти новых проектов, которые ранее не транслировались на телевидении и онлайн, не были размещены в свободном доступе в Интернете и не были показаны на других кино- и сериальных фестивалях. Премьеры фильмов-участников состоятся после 16 марта 2023 года.