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Фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил состав жюри

Автор: Кирилл Шамсутдинов

9 марта 2023

Его председателем стал Тимур Вайнштейн

Организаторы фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+, который пройдет в Москве 14-15 марта в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA, объявили состав участников жюри. Председателем панели стал Тимур Вайнштейн, заместитель генерального директора, генеральный продюсер телеканала НТВ. 

В жюри также вошли: 

• Елена Лапина, Исполнительный директор и генеральный продюсер АНО «ИРИ»;
• Нелли Яралова, продюсер и медиапредприниматель;
• Максим Лагашкин, актер; 
• Илона Егиазарова, Главный редактор «Вокруг ТВ» и SRSLY. 

Панель СМИ возглавил кинокритик Егор Москвитин, программный директор фестиваля сериалов «Пилот». Помимо него в состав журналистского жюри вошли: 

• Жан Просянов, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», директор по развитию веб-кинотеатра CHILL, продюсер;
• Ольга Белик, старший редактор сайта «Кинопоиск»;
• Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема», доцент ВГИК им. Герасимова, к.э.н.;
• Павел Садков, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», шеф-редактор журнала «Телепрограмма»;
• Мария Истомина, редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости»;
•  Евгений Сафронов, главный редактор агентства «Интермедиа».

В программе фестиваля – предпремьерный показ девяти новых проектов, которые ранее не транслировались на телевидении и онлайн, не были размещены в свободном доступе в Интернете и не были показаны на других кино- и сериальных фестивалях. Премьеры фильмов-участников состоятся после 16 марта 2023 года. 

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