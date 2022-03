Стали известны обладатели премии «Оскар»

Главную награду получила картина «CODA: Ребенок глухих родителей»

Американская киноакадемия объявила лауреатов 94-й премии «Оскар». Обладателем главного приза стала картина CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ Шан Хейдер. Наибольшее количество наград получил фильм ДЮНА Дени Вильнёва — у картины шесть золотых статуэток. Фильм ВЛАСТЬ ПСА Джейн Кэмпион при 12 номинациях получил лишь одну награду за лучшую режиссуру.

Список победителей:

• Лучший фильм — CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ

• Лучший режиссер — Джейн Кэмпион (ВЛАСТЬ ПСА)

• Лучшая операторская работа — Грег Фрейзер (ДЮНА)

• Лучший адаптированный сценарий — CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ

• Лучший оригинальный сценарий — БЕЛФАСТ

• Лучший актер — Уилл Смит (КОРОЛЬ РИЧАРД)

• Лучшая актриса — Джессика Честейн (ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ)

• Лучшая актриса второго плана — Ариана де Бос (ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ)

• Лучший актер второго плана — Трой Коцур (CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ)

• Лучший международный фильм — СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ

• Лучший мультфильм — ЭНКАНТО

• Лучший короткометражный анимационный фильм — THE WINDSHIELD WIPER

• Лучший короткометражный фильм — THE LONG GOODBYE

• Лучший короткометражный документальный фильм — THE QUEEN OF BASKETBALL

• Лучший документальный фильм — SUMMER OF SOUL

• Лучший монтаж — ДЮНА

• Лучший грим и прически — ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ

• Лучшие визуальные эффекты — ДЮНА

• Лучшая работа художника-постановщика — ДЮНА

• Лучший дизайн костюмов — КРУЭЛЛА

• Лучший саундтрек — ДЮНА

• Лучшая песня — НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (No Time to Die)

• Лучший звук — ДЮНА