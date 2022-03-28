Стали известны обладатели премии «Оскар»
Главную награду получила картина «CODA: Ребенок глухих родителей»
Американская киноакадемия объявила лауреатов 94-й премии «Оскар». Обладателем главного приза стала картина CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ Шан Хейдер. Наибольшее количество наград получил фильм ДЮНА Дени Вильнёва — у картины шесть золотых статуэток. Фильм ВЛАСТЬ ПСА Джейн Кэмпион при 12 номинациях получил лишь одну награду за лучшую режиссуру.
Список победителей:
• Лучший фильм — CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ
• Лучший режиссер — Джейн Кэмпион (ВЛАСТЬ ПСА)
• Лучшая операторская работа — Грег Фрейзер (ДЮНА)
• Лучший адаптированный сценарий — CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ
• Лучший оригинальный сценарий — БЕЛФАСТ
• Лучший актер — Уилл Смит (КОРОЛЬ РИЧАРД)
• Лучшая актриса — Джессика Честейн (ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ)
• Лучшая актриса второго плана — Ариана де Бос (ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ)
• Лучший актер второго плана — Трой Коцур (CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ)
• Лучший международный фильм — СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ
• Лучший мультфильм — ЭНКАНТО
• Лучший короткометражный анимационный фильм — THE WINDSHIELD WIPER
• Лучший короткометражный фильм — THE LONG GOODBYE
• Лучший короткометражный документальный фильм — THE QUEEN OF BASKETBALL
• Лучший документальный фильм — SUMMER OF SOUL
• Лучший монтаж — ДЮНА
• Лучший грим и прически — ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ
• Лучшие визуальные эффекты — ДЮНА
• Лучшая работа художника-постановщика — ДЮНА
• Лучший дизайн костюмов — КРУЭЛЛА
• Лучший саундтрек — ДЮНА
• Лучшая песня — НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (No Time to Die)
• Лучший звук — ДЮНА