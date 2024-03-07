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Продюсеры премии «Оскар» поделились деталями грядущей церемонии

Автор: Илья Кувшинов

7 марта 2024

96-я церемония пройдет в воскресенье, 10 марта

Уже в это воскресенье, 10 марта, в Dolby Theatre пройдет 96-я церемония вручения премии «Оскар». Незадолго до церемонии продюсеры Радж Капур, Кэти Маллен и Молли Макнирни поделились с Deadline деталями грядущего мероприятия.

Большой акцент церемонии этого года будет сделан не только на фильмы-номинанты, но и на историю премии в целом. Так, например, оскаровские лауреаты за 2022 год в актерских категориях (Мишель Йео, Джейми Ли Кертис, Брендан Фрейзер и Ке Хюи Куан) вернутся в качестве вручантов, а компанию им составят еще четверо победителей разных лет.

Не исключены и воссоединения актерских составов культовых картин – на данный момент, уже анонсировано появление Аль Пачино и Мишель Пфайффер, игравших вместе в ЛИЦЕ СО ШРАМОМ.

Продюсеры надеются на хорошие телевизионные рейтинги, потому что впервые за много лет зрители действительно видели номинированные ленты и готовы болеть за своих любимчиков, вроде ОППЕНГЕЙМЕРА Кристофера Нолана и БАРБИ Греты Гервиг.  

Одним из самых ожидаемых выступлений на премии является исполнение Райаном Гослингом песни I’m Just Ken. По слухам, это будет один из самых масштабных номеров в истории «Оскара» – компанию актеру на сцене составят 65 танцоров-мужчин. Продюсеры премии не стали подтверждать или опровергать данную информацию, заявив, что они готовят «внушительное выступление».

Ведущим церемонии вновь выступит телеведущий и комик Джимми Кимелл, для которого это будет уже четвертая премия киноакадемии (и вторая подряд).

«Оскар» известен тем, что зрителей кормят только после мероприятия, но для этого нужно высидеть трехчасовую церемонию. Это неоднократно высмеивалось ведущими – так, например, в 2014 году Эллен Дедженерес даже заказала пиццу во время премии и раздала ее звездам в зале. Тем не менее, в этом году Кимелл пообещал, что гостей покормят закусками. Это подтвердила и продюсер Молли Макнирни.

Трансляция церемонии начнется в 3:00 (мск) в ночь с 10 на 11 марта.

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