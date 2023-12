Объявлен шорт-лист премии «Оскар» в десяти категориях

Лидером по количеству упоминаний стала «Барби»

Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист грядущей премии «Оскар» сразу в десяти категориях. Большее количество упоминаний в нем получила БАРБИ Греты Гервиг. Об этом сообщает Variety.

Финальный список номинантов будет объявлен 23 января, а сама 96-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Dolby Theatre 10 марта 2024 года.

Шорт-лист



Лучший международный фильм

• АМЕРИКАНЕЦ, реж. Майкл А. Гурджиан (Армения)

• МОНАХ И РУЖЬЕ, реж. Паво Чойнинг Дорджи (Бутан)

• МЕЧ КОРОЛЯ, реж. Николай Арсель (Дания)

• ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ, реж. Аки Каурисмяки (Финляндия)

• РЕЦЕПТ ЛЮБВИ, реж. Чан Ань Хунг (Франция)

• УЧИТЕЛЬСКАЯ, реж. Илькер Чатак (Германия)

• ЗЕМЛЯ БОГА, реж. Хлинюр Палмасон (Исландия)

• Я – КАПИТАН, реж. Маттео Гарроне (Италия)

• ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ, реж. Вим Вендерс (Япония)

• ТОТЕМ, реж. Лила Авилес (Мексика)

• МАТЬ ВСЕЙ ЛЖИ, реж. Асмаэ Эль Мудир (Морокко)

• ОБЩЕСТВО СНЕГА, реж. Хуан Антонио Байона (Испания)

• ДОЧЕРИ ОЛЬФЫ, реж. Каутер Бен Ханья (Тунис)

• 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ, реж. Мстислав Чернов

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ, реж. Джонатан Глейзер (Великобритания)

Лучший документальный фильм

• АМЕРИКАНСКАЯ СИМФОНИЯ, реж. Мэттью Хейнеман

• АПОЛЛОНИЯ, АПОЛЛОНИЯ, реж. Леа Глоб

• ЗА ПРЕДЕЛАМИ УТОПИИ, реж. Мадлен Гэвин

• БОБИ ВАЙН: НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, реж. Мозес Бвайо, Кристофер Шарп

• ОТЧАЯННЫЕ ДУШИ, ТЕМНЫЙ ГОРОД И ЛЕГЕНДА О ПОЛУНОЧНОМ КОВБОЕ, реж. Нэнси Буирски

• ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, реж. Мэйти Альберди

• ДОЧЕРИ ОЛЬФЫ, реж. Каутер Бен Ханья

• ОТПРАВЛЯЯСЬ НА МАРС: ПРОЕКТ НИККИ ДЖОВАННИ, реж, Джо Брюстер, Мишель Стефенсон

• ОТКУДА КУДА, реж. Мачек Хамели

• С САМОГО НАЧАЛА: ИСТОРИЯ РАСИЗМА В АМЕРИКЕ, реж. Роджер Росс Уильямс

• НЕИЗМЕННЫЙ: МАЙКЛ ДЖ. ФОКС, реж. Дэвис Гуггенхайм

• ТИХИЙ ГОЛОС, реж. Люк Лоренцен

• 32 ЗВУКА, реж. Сэм Грин

• УБИТЬ ТИГРА, реж. Ниша Пахуджа

• 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ, реж. Мстислав Чернов



Лучшие визуальные эффекты

• СОЗДАТЕЛЬ

• ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН

• СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 3

• ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ

• МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ 1

• НАПОЛЕОН

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• МЯТЕЖНАЯ ЛУНА

• ОБЩЕСТВО СНЕГА

• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ



Лучшая музыка

• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО

• АМЕРИКАНСКАЯ СИМФОНИЯ

• БАРБИ

• МАЛЬЧИК И ПТИЦА

• ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ

• ЭЛЕМЕНТАРНО

• ОСТАВЛЕННЫЕ

• ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• ОППЕНГЕЙМЕР

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• СОЛТБЕРН

• ОБЩЕСТВО СНЕГА

• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

• ЗОНА ИНТЕРЕСА

Лучшая оригинальная песня

• “It Never Went Away” (АМЕРИКАНСКАЯ СИМФОНИЯ)

• “Dear Alien (Who Art In Heaven)” (ГОРОД АСТЕРОИДОВ)

• “Dance The Night” (БАРБИ)

• “I’m Just Ken” (БАРБИ)

• “What Was I Made For?” (БАРБИ)

• “Keep It Movin’” (ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ)

• “Superpower (I)” (ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ)

• “The Fire Inside” (ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧИЙ)

• “High Life” (ФЛОРА И СЫН)

• “Meet In The Middle” (ФЛОРА И СЫН)

• “Can’t Catch Me Now” (ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ)

• “Wahzhazhe (A Song For My People)” (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• “Quiet Eyes” (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

• “Road To Freedom” (РАСТИН)

• “Am I Dreaming” (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ)

Грим и прически

• ВСЕ СТРАХИ БО

• ФЕРРАРИ

• ГОЛДА: СУДНЫЙ ДЕНЬ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ "ДЕМЕТРА"

• МАЭСТРО

• НАПОЛЕОН

• ОППЕНГЕЙМЕР

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• ОБЩЕСТВО СНЕГА

Лучший звук

• БАРБИ

• СОЗДАТЕЛЬ

• ФЕРРАРИ

• УБИЙЦА

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• МАЭСТРО

• МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ 1

• НАПОЛЕОН

• ОППЕНГЕЙМЕР

• ЗОНА ИНТЕРЕСА



Лучший игровой короткометражный фильм

• «После» (The After)

• «Сувенирный магазин Анны Франк» (The Anne Frank Gift Shop)

• «Грядка с авокадо» (An Avocado Pit)

• «Добро пожаловать в Лос-Анджелес» (Bienvenidos a Los Angeles)

• «Мертвый кот» (Dead Cat)

• «Хороший мальчик» (Good Boy)

• «Непобедимый» (Invincible)

• «Невидимая граница» (Invisible Border)

• «Рыцарь удачи» (Knight of Fortune)

• «Человек с одной нотой» (The One Note Man)

• «Красное, белое и синее» (Red, White and Blue)

• «Пастух» (The Shepherd)

• «Странный образ жизни» (Strange Way of Life)

• «Чудесная история Генри Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar)

Короткометражный документальный фильм

• «Азбука запрета книг» (The ABCs of Book Banning)

• «Парикмахер из Литл-Рока» (The Barber of Little Rock)

• «Медведь» (Bear)

• «Между землей и небом» (Between Earth & Sky)

• «Черные девочки играют» (Black Girls Play: The Story of Hand Games)

• «Лагерь "Мужество"» (Camp Courage)

• «Решающий голос» (Deciding Vote)

• «Как мы становимся свободными» (How We Get Free)

• «Если бы мечты были молниями: Кризис сельского здравоохранения» (If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis)

• «Остров между ними» (Island in Between)

• «Последняя ремонтная мастерская» (The Last Repair Shop)

• «Последняя песня из Кабула» (Last Song from Kabul)

• «Бабушка и бабушка» (Nǎi Nai & Wài Pó)

• «Оазис» (Oasis)

• «Крылья пыли» (Wings of Dust)

Лучший анимационный короткометражный фильм

• «Бум» (Boom)

• «Ева» (Eeva)

• «Дым» (Humo)

• «Я модный» (I’m Hip)

• «Своеобразное завещание» (A Kind of Testament)

• «Квартира для собаки» (Koerkorter)

• «Письмо свинье» (Letter to a Pig)

• «Девяносто пять чувств» (Ninety-Five Senses)

• «Однажды в студии» (Once Upon a Studio)

• «Наша униформа» (Our Uniform)

• «Пахидерма» (Pachyderme)

• «Пит» (Pete)

• «27»

• «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko)

• «Дикий призыв» (Wild Summon)