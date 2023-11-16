Джимми Киммел вновь станет ведущим «Оскара»

Церемония вручения премии состоится 10 марта 2024 года

Телеведущий и комик Джимми Киммел проведет 96-ю церемонию вручения премии «Оскар». Об этом сообщается на официальном сайте Киноакадемии.

Для Кимелла это будет уже четвертая премия Киноакадемии (и вторая подряд) – ранее он был ведущим церемонии в 2017, 2018 и 2023 годах. «Всегда мечтал провести «Оскар» ровно четыре раза», – пошутил он в официальном заявлении.

96-й «Оскар» пройдет в Dolby Theatre 10 марта 2024 года.

Фото: сайт Киноакадемии