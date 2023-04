Объявлены компании, которые помогут фильмам соответствовать оскаровским стандартам разнообразия

С 2024 года «Лучший фильм» обязан соответствовать, как минимум, двум критериям

Американская киноакадемия обнародовала список организаций, с которыми рекомендовано сотрудничать кинематографистам, чтобы соответствовать оскаровским стандартам репрезентации и инклюзивности.

Список ресурсов по стандартам Академии включает 20 организаций, коммерческих и НКО, их число будет увеличиваться. Реестр «составлен и одобрен» Академией, и каждый ресурс предоставляет «надежные, актуальные и действенные инструменты для помощи режиссеру, продюсеру, студии или дистрибьютору в соблюдении стандартов разнообразия и содействии общественному прогрессу».

В 2020 году Американская киноакадемия ввела четыре стандарта Representation and Inclusion Standards (сокращенно RAISE): A, B, C, D. Первый касается разнообразия актерского состава и сюжетов, второй — дайверсити среди членов съемочной группы и создателей кинолент; стандарты C и D регулируют репрезентацию «дискриминируемых групп» среди интернов и сотрудников киностудий, а также в маркетинге, правовом сопровождении и дистрибуции картин. С 2024 года соответствие, как минимум, двум критериям RAISE станет обязательным для фильма, участвующего в гонке за главной кинонаградой США в номинации «Лучший фильм».

Для того, чтобы обеспечить исполнение стандартов RAISE, киноакадемия начала сотрудничество с организациями, представляющими в кинематографе права меньшинств: женщин, людей разного этнического происхождения, представителей ЛГБТ-сообщества или людей с инвалидностью. Среди них — Black list и British Black list, которые занимаются сценариями фильмов о чернокожих, а также Group Effort Initiative, которая поможет студиям взять в штат «цветных, людей ЛГБК+, граждан с ограниченными возможностями, сирот, бывших бездомных, а также людей, ранее находившихся в заключении». В списке присутствуют организации, занимающиеся разнообразием среди кинокомпозиторов (Donne, Women in Music и The Composers Diversity Collective), юристов и специалистов в области пиара (Diverse Representation).

Для авторов анимационных картин консультации окажет проект Women in Animation. Чтобы получить совет о достаточной репрезентации азиатов, кинематографистам США можно посетить базу данных CAPE USA; коренных американцев — IllumiNative; жителей Ближнего Востока и Северной Африки, MENA Arts; латиноамериканцев — сайт Национальной ассоциации независимых латиноамериканских продюсеров.

В списке также представлен сервис Crewvie, благодаря которому заявивший свой проект на «Оскар» продюсер сможет проверить, соответствует ли фильм стандартам A, B, C и D.

Вопросы разнообразия поднимаются Американской киноакадемией уже не первый год. Особенно масштабной дискуссия стала в 2016 году, когда разгорелась кампания #OscarsSoWhite. Тогда во второй год подряд среди двадцати актеров и актрис, номинированных на главную кинопремию США, оказались только белые люди. Большинство членов Киноакадемии составляют белые (81 %) и мужчины (67 %), причем, поскольку членство в организации пожизненное — в основном, пожилого возраста. Ранее стандарты репрезентативности ввел Британский институт кино. Они применяются в Соединенном королевстве для распределения финансирования и в двух категориях кинопремии BAFTA.