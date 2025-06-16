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Минкультуры представило итоговую статистику за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

16 июня 2025

По данным ведомства, кассовые сборы российских картин составили более 36 млрд рублей

В рамках заседания итоговой коллегии Минкультуры России была озвучена итоговая статистика за 2024 год. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Отмечается, что при поддержке ведомства в минувшем году был в производство был запущен 151 национальный фильм.

В прокат, в свою очередь, вышли 214 российских картин, кассовые сборы которых составили более 36 млрд рублей. Любимова также подчеркнула, что их посмотрели почти 100 млн человек (+9,5% год к году).

Также в 16 странах прошли Фестивали российского кино – за рубежом в 2024 году были показаны 20 национальных фильмов.

По данным БК, сборы российских проектов в 2024 году достигли 28,5 млрд рублей, а их посещаемость составила 80,9 млн человек. Количество отечественных фильмов в прокате – 198 тайтлов.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой

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