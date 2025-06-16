Минкультуры объявило даты грядущих питчингов

Питчнг дебютных полных метров пройдет 27 июня

В рамках образовательного интенсива «Искусство питчинга» директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко заявил даты следующих питчингов Министерства культуры для национальных фильмов, претендующих на субсидии.

Защита детских полных метров состоится 25 июня, а 27 июня пройдет питчнг дебютных полных метров. Документальные проекты будут защищаться 2 и 4 июля.

В свою очередь, защита анимационных картин пройдет в заочном формате.

Фото: официальный сайт Министерства культуры России