Минкультуры объявило даты грядущих питчингов
Автор: БК
16 июня 2025
Питчнг дебютных полных метров пройдет 27 июня
В рамках образовательного интенсива «Искусство питчинга» директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко заявил даты следующих питчингов Министерства культуры для национальных фильмов, претендующих на субсидии.
Защита детских полных метров состоится 25 июня, а 27 июня пройдет питчнг дебютных полных метров. Документальные проекты будут защищаться 2 и 4 июля.
В свою очередь, защита анимационных картин пройдет в заочном формате.
Фото: официальный сайт Министерства культуры России
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