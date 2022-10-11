Количество контента в российских онлайн-кинотеатрах сократилось за минувшие полгода

Глубина падения у различных площадок составляет от 5 до 42%

Большинство российских видеосервисов впервые за время своего существования показали отрицательную динамику по изменению объема контента в библиотеках, сообщает РБК со ссылкой на данные компании TelecomDaily. Так, число фильмов и сериалов у разных платформ сократилось на 5-42%.

Наибольшее сокращение библиотеки за минувшие полгода зафиксировано у онлайн-кинотеатра «Иви» — на 42%, с 14,7 тыс. тайтлов в первом квартале 2022 года до 8,5 тыс. по итогам третьего. При этом в конце третьего квартала 2021 года библиотека «Иви» насчитывала 12,6 тыс. фильмов и сериалов.

Kion расположился на втором месте по динамике сокращения контента среди крупнейших российских платформ: в третьем квартале 2021 года библиотека сервиса насчитывала 8,6 тыс. проектов, на конец первого квартала 2022-го — 11,3 тыс. По итогам третьего квартала 2022 года в видеосервис представлял 10,1 тыс. фильмов и сериалов. Таким образом, падение составило почти 11%.

Библиотека Okko за полгода сократилась на 5%: в конце сентября на видеосервеисе было доступно 15,5 тыс. фильмов и сериалов против 16,3 тыс. в начале года. В третьем квартале 2021 года число тайтлов составляло 13,6 тыс. Схожую динамику показывает «Кинопоиск»: 11,1 тыс. к концу третьего квартала против 11,7 тыс. по итогам первого квартала 2022-го. Однако в пресс-службе видеосервиса не согласились с абсолютными цифрами TelecomDaily, собственные данные по количеству контента предоставить отказались. Представитель «Кинопоиска» уточнил, что относительно третьего квартала 2021 года библиотека сервиса выросла, однако в сравнении с началом 2022-го ее размер остался прежним.

Единственным видеосервисом, который за минувшие полгода нарастил количество контента в библиотеке, стал Wink. В третьем квартале 2021 года библиотека платформы насчитывала 7,7 тыс. фильмов и сериалов, в первом квартале 2022-го — 9,6 тыс., в третьем квартале 2022-го — 10,3 тыс. Прирост за последние полгода — почти 7%. По словам директора по развитию Wink Антона Володькина, библиотека сервиса пополнилась новинками независимых американских и европейских студий, а также турецкими, корейскими, индийскими и китайскими фильмами и сериалами. Также сервис расширил количество российского контента и смотрит на проекты стран ближнего зарубежья.

Кроме того, у всех онлайн-кинотеатров наблюдается снижение количества мейджорского контента. В начале года число фильмов и сериалов компаний Disney, 20th Century Fox, Columbia Pictures Television, Warner Bros., Universal Pictures International, Paramount Pictures и Viacom составляло от 2 тыс. до 3,5 тыс. тайтлов в зависимости от платформы. Уже к концу сентября их осталось от 1 тыс. до 2 тыс. в зависимости от видеосервиса. По данным TelecomDaily, снижение составляет в среднем около 50%.

В марте этого года компании Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили о приостановке проката своих фильмов в России. Позже стало известно, что кинопремьеры этих компаний не появятся и на российских видеосервисах.