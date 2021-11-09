Отечественным видеосервисам могут запретить показ контента с нетрадиционными отношениями

Обсуждение законодательного регулирования деятельности онлайн-кинотеатров пройдет 10 ноября

Роскомнадзор представил перечень предложений по изменению в законодательстве РФ на заседании Общественного совета при ведомстве. Ряд ограничений касается показа контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», отмечают «Ведомости».

В рамках одной из инициатив предлагается дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Внесение изменений планируется в статьи 10.5 и 10.6 данного закона, согласно которым регламентируются обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Дополнить документы предлагается «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Соответствующие материалы могут быть включены в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

Изменения коснутся закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в которой будут добавлены запрет на демонстрацию или описание таких отношений. Действующие формулировки закона запрещают распространение среди детей «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» информации. За подобные нарушения будут выписаны штрафы для компаний на сумму до 1 млн рублей или приостановлена их деятельность до 90 суток.

По словам собеседника «Ведомостей», присутствовавшего на заседании общественного совета при Роскомнадзоре, на встрече выступал глава Роскомнадзора Андрей Липов. В своем выступлении Липов ссылался на речь президента Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября. Тогда Путин назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. По его словам, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь, сообщало «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», знает ли он о разработке каких-либо законодательных норм после выступления Путина, отметил, что ему ничего неизвестно о подобных инициативах. Роскомнадзора также не ответили на запрос издания, действительно ли эти предложения обсуждались на заседании Общественного совета при ведомстве.

Действующее законодательство допускает показ контента с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями (кроме педофилии) с маркировкой 18+. «Это пока лишь предложения», – подчеркнул один из участников заседания.

10 ноября в Общественной палате должно пройти заседание о законодательном регулировании деятельности онлайн-кинотеатров. В палате отмечают обеспокоенность граждан распространением деструктивного контента на онлайн-платформах, а также активное обсуждение этого вопроса в обществе и органах власти.