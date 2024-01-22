Paramount Global готовит массовые увольнения

Сокращению могут подвергнуться сотни сотрудников почти всех подразделений конгломерата

В Paramount Global все не так гладко – ожидается, что уже в ближайшее время конгломерат начнет сокращения, которые коснутся многих сотрудников. Об этом сообщает Deadline.

Инсайдеры подчеркивают, что в последние несколько дней ходили разговоры о возможном увольнении 800 человек, однако теперь утверждается, что сокращения не окажутся такими радикальными. Тем не менее, они все еще будут исчисляться сотнями и затронут почти все подразделения Paramount Global.

Потенциальной датой начала увольнений источники называют 13 февраля. По слухам, сотрудников могут попросить уйти практически сразу после получения уведомления о сокращении – буквально в течении трех дней.

За последние 14 месяцев корпорация пережила не один раунд увольнений: в ноябре 2022 года от сокращений пострадали CBS Studios и Paramount TV Studios, в феврале 2023-го была уволена часть сотрудников Showtime, а в мае 2023-го Paramount Global сократил 25% сотрудников своих местных кабельных телесетей и закрыл новостное подразделение MTV News, проработавшее в эфире 36 лет.