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Президентский фонд культурных инициатив проводит спецконкурс на гранты в области культуры

Автор: БК

18 апреля 2022

Первый этап отбора завершится 25 апреля

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) проведет специальный конкурс на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. На проведение спецконкурсов планируется выделить из текущего бюджета фонда 1 млрд рублей. Данные средства, как отметил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями.

Первый отбор начался 18 апреля, прием заявок продлится до 25 апреля. Заявки на второй конкурс принимаются с 26 апреля до 5 мая.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Ранее Сергей Кириенко заявил, что Президентский фонд культурных инициатив выделит порядка 1 млрд рублей на поддержку культурных проектов в условиях санкций со стороны зарубежных стран. Российские артисты, которые попали под санкции «за свой патриотизм и преданность стране», также смогут получить денежные выплаты от государства.

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