Фестиваль «Пилот» представил внеконкурсную программу

Всего в рамках смотра будут показаны 27 сериалов

IV российский фестиваль сериалов «Пилот» анонсировал внеконкурсную программу. В этом году смотр пройдет в городе Иваново 15-17 июля, представляет

На фестивале будет показано рекордное количество проектов – 21 в основной конкурсной программе, 4 премьеры во внеконкурсной и сериалы открытия и закрытия. Показы пройдут в кинотеатре «Лодзь», расписание доступно на сайте — http://pilotfestival.ru/program, регистрация на показы открывается за сутки до начала мероприятия.

Внеконкурсная программа IV фестиваля сериалов «Пилот»:

• «Тетя Марта» (Art Pictures Vision при участии Black Box Production, СТС и more.tv)

Комедия о чересчур самостоятельной школьнице, которая способна решить любые проблемы, кроме одной: объяснить классной руководительнице, где же ее папа и мама. Поэтому в школу приходится приводить родителей-самозванцев. В главной роли — Виталия Корниенко. Также в проекте играют Кристина Асмус, Юрий Кузнецов и Александр Метелкин. Среди продюсеров — Федор Бондарчук.

• «Разделенная семья» (Good Story Media и ТНТ)

Комедия о родных людях, живущих в разных городах России, а по сути, в разных мирах. Героиня, отправившаяся покорять Москву, каждый день созванивается с родителями из глубинки, но не решается сказать им, что ее бойфренд гораздо старше, чем она. И что это Максим Лагашкин. В других ролях — Марина Васильева и Андрей Федорцов.

• «Милена» («Место силы»)

Комедийная история девушки с низкой социальной ответственностью, которая решила оставить свое ремесло и стать блогером. В проекте показаны сатира на мир социальных сетей, истории трогательной дружбы, дискуссии о гендерном неравенстве и встрече с героиней, которая обезоруживает своим энтузиазмом. В ролях — Карина Зверева и Ясмина Омерович. Продюсеры — Оксана Мафагел и Елизавета Варвара Аранова.



• «1703» (1-2-3 Production и онлайн-кинотеатр Okko)

В воскресенье, 17 июля, состоится показ сериала “1703” — комедийно-детективного нуара с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным. Это история о двух полицейских-напарниках, которые ищут убийцу вебкам-модели в мрачном-премрачном Санкт-Петербурге. Старший сыщик трогательно заикается и постоянно слушает Таню Буланову. Младший приехал из Москвы и мечтает выступить со стендапом. Павел Табаков играет трансгенденрную персону.

На открытии фестиваля состоится премьера первой серии нового сериала Валерия Тодоровского «Надвое» для онлайн-сервисов more.tv, Wink и телеканала «Россия 1». Закроет фестиваль премьера первой серии криминальной комедии Акаки Сахелашвили «Чистильщик» (1-2-3 Production, Premier и ТНТ) с Антоном Филипенко и Катериной Ковальчук в главных ролях.