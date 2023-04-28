Видеосервисы требуют регулировать пиратские сайты как легальных игроков

Сейчас пираты доминируют в структуре потребления контента

Представители индустрии потребуют распространить существующие нормы законодательного регулирования аудиовизуальных сервисов на все ресурсы с видеоконтентом, включая пиратские. Соответствующий законопроект готовит «Ассоциация интернет-видео» (АИВ, объединяет видеосервисы «Иви», Okko, Amediateka, Start, «Триколор кино и ТВ» и др.), сообщают «Ведомости». Издание цитирует гендиректора АИВ Алексея Бырдина, выступившего на XII Форуме безопасного интернета.

В настоящее время реестр аудиовизуальных сервисов, на которые распространяются нормы регулирования, включает 23 платформы с суточной аудиторией более 100 000 человек. В список, созданный в 2020 году, вошли «Кинопоиск», Иви, Okko, Start, Amediateka и другие крупные сервисы. Площадки, перечисленные в реестре, должны под угрозой внушительных штрафов соблюдать нормы специального регулирования: следить за соблюдением возрастной маркировки, предупреждать о вреде табакокурения, заглушать нецензурную брань, удостоверять возраст зрителя.

Однако Алексей Бырдин отметил, что данное регулирование не затрагивает пиратские сайты, порой неотличимые от легальных платформ. Он предложил распространить существующие требования на любые сайты с видеоконтентом и предусмотреть для них механизм внесудебных блокировок.

С главой ассоциации согласились участники рынка — заместитель гендиректора видеосервиса Premier (принадлежит «Газпром-медиа») Макар Кожухов рассказал на форуме о технических мерах, которые для исполнения законодательства вынуждены были ввести легальные онлайн-кинотеатры. Premier и ряд других сервисов, к примеру, ввели доступ по пин-коду на контент в маркировкой «18+». «При этом совсем рядом существуют те, кого это не касается. Да еще к тому же те, кто украл. А пираты именно крадут», — добавил Кожухов.

Тем не менее, юристы, опрошенные изданием, сомневаются в эффективности подобных мер. «Проблему с пиратами вряд ли можно решить очередной порцией запретов и ограничений. По одной простой причине — до владельцев таких ресурсов вряд ли получится дотянуться, поскольку они неизвестны», — полагает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.

Среднемесячное количество посещений нелегальных ресурсов за последние 12 месяцев (с апреля 2022 по март 2023) увеличилось на 36,9% до 453,7 млн год к году. Такими данными располагает АИВ. Согласно информации на март 2023 года, на нелегальные сайты приходится 2/3 от общего количества посещений, и количество таких площадок постоянно растет.