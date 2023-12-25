Названы самые популярные у российских пиратов фильмы в 2023 году

Лидером топ-20 стал «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в 2023 году. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место заняла новая работа Джеймса Кэмерона АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, дебютировавшая в цифровом виде 28 марта. На второй строчке оказался кинокомикс Marvel СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 – международный релиз ленты на VOD-платформах состоялся 7 июля. Бронза досталась самому кассовому фильму этого года – БАРБИ Греты Гервиг.

Фэнтезийная комедия ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ, релиз которой состоялся в цифровом виде 2 мая, занял четвертое место. Пятерку замкнул комедийный боевик Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ, появившийся в российских онлайн-кинотеатрах 24 марта – всего спустя несколько дней после цифрового релиза по миру.

Среди других картин, попавших в топ-20 и демонстрировавшихся в России легально, оказались семейный хит ЧЕБУРАШКА Дмитрия Дьяченко, триллер Apple TV+ АФЕРИСТЫ c Джулианной Мур, приключенческая лента ТРИ МУШКЕТЕРА: Д'АРТАНЬЯН, боевик ГИПНОТИК с Беном Аффлеком и триллер КРУШЕНИЕ с Джерардом Батлером.

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в 2023 году

1. АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

2. СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3

3. БАРБИ

4. ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ

5. ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ

6. ЧЕБУРАШКА

7. АФЕРИСТЫ

8. ВАВИЛОН

9. МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

10. ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ

11. ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ

12. ТРИ МУШКЕТЕРА: Д'АРТАНЬЯН

13. ОППЕНГЕЙМЕР

14. ГИПНОТИК

15. КРУШЕНИЕ

16. ФЛЭШ

17. БЕЗ ОТВЕТА

18. СОЗДАТЕЛЬ

19. ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ

20. ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ 2

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ