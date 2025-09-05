«Лило и Стич» оказался самым успешным летним пиратским релизом в России

Проект Disney привлек предположительно 700–800 млн рублей

БК традиционно подводит кинотеатральные итоги летнего сезона, который вновь не был богат на крупные российские премьеры. В результате кинотеатрам не осталось ничего иного, кроме как зарабатывать при помощи пиратского контента.

Напомним, что несмотря на то, что пиратская продукция в отечественном прокате уже стала обыденностью, реально работающих инструментов для подсчета кассы конкретного фильма у нас все еще нет.

Тем не менее, в распоряжении БК оказались данные о сборах всех неофициальных релизов, вырученных примерно в тридцати кинотеатрах из разных точек нашей страны. Мы подсчитали среднюю выручку каждого проекта на одну площадку и экстраполировали эту цифру на общую массу кинотеатров, показывающих нелегальный контент (то есть без учета объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк», «КАРО», «Москино» и т.д.). Подчеркнем: полученные цифры нельзя считать точными, поэтому мы обозначили погрешность как в бόльшую, так и в меньшую сторону.

Согласно им, главным блокбастером сезона, несомненно, стала лайв-экшн-версия мультфильма ЛИЛО И СТИЧ – проект Disney привлек предположительно 700–800 млн рублей. На втором месте оказался еще один игровой ремейк, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА: семейная лента Дина Деблуа смогла заработать в российских кинотеатрах в районе 420-480 млн рублей. Бронза досталась экранизации игры MINECRAFT В КИНО (300-350 млн рублей).

Четвертую строчку занял фильм Джозефа Косински F1 с результатом в 280–320 млн рублей. Стоит отметить, что на территории СНГ цифры гоночного экшна с Брэдом Питтом также оказались выше ожидаемого. Замкнул пятерку фантастический боевик МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ с ориентировочным результатом в 180–220 млн рублей.

Анонимный источник на рынке подтвердил БК пропорцию «пиратки» в сборах кинотеатров и то, какую роль она сыграла в условиях дефицита крупного российского продукта: «Доля альтернативного контента летом составила около 60 процентов. Очень хорошо отработали ЛИЛО И СТИЧ, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, F1, МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА, ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. Также такие небольшие картины, как ОРУДИЯ, добавили нам количество зрителей».

