top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Лило и Стич» оказался самым успешным летним пиратским релизом в России

«Лило и Стич» оказался самым успешным летним пиратским релизом в России

Автор: БК

5 сентября 2025

Проект Disney привлек предположительно 700–800 млн рублей

БК традиционно подводит кинотеатральные итоги летнего сезона, который вновь не был богат на крупные российские премьеры. В результате кинотеатрам не осталось ничего иного, кроме как зарабатывать при помощи пиратского контента.

Напомним, что несмотря на то, что пиратская продукция в отечественном прокате уже стала обыденностью, реально работающих инструментов для подсчета кассы конкретного фильма у нас все еще нет.

Тем не менее, в распоряжении БК оказались данные о сборах всех неофициальных релизов, вырученных примерно в тридцати кинотеатрах из разных точек нашей страны. Мы подсчитали среднюю выручку каждого проекта на одну площадку и экстраполировали эту цифру на общую массу кинотеатров, показывающих нелегальный контент (то есть без учета объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк», «КАРО», «Москино» и т.д.). Подчеркнем: полученные цифры нельзя считать точными, поэтому мы обозначили погрешность как в бόльшую, так и в меньшую сторону.

Согласно им, главным блокбастером сезона, несомненно, стала лайв-экшн-версия мультфильма ЛИЛО И СТИЧ – проект Disney привлек предположительно 700–800 млн рублей. На втором месте оказался еще один игровой ремейк, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА: семейная лента Дина Деблуа смогла заработать в российских кинотеатрах в районе 420-480 млн рублей. Бронза досталась экранизации игры MINECRAFT В КИНО (300-350 млн рублей).

Четвертую строчку занял фильм Джозефа Косински F1 с результатом в 280–320 млн рублей. Стоит отметить, что на территории СНГ цифры гоночного экшна с Брэдом Питтом также оказались выше ожидаемого. Замкнул пятерку фантастический боевик МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ с ориентировочным результатом в 180–220 млн рублей.

Анонимный источник на рынке подтвердил БК пропорцию «пиратки» в сборах кинотеатров и то, какую роль она сыграла в условиях дефицита крупного российского продукта: «Доля альтернативного контента летом составила около 60 процентов. Очень хорошо отработали ЛИЛО И СТИЧ, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, F1, МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА, ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. Также такие небольшие картины, как ОРУДИЯ, добавили нам количество зрителей».

Материал, посвященный итогам лета, целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
В Китае пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Фестиваль «Кремний» объявил лонг-лист питчинга
Подробнее
Касса четверга: в тройке лидеров оказались одни новинки
Подробнее
Турция станет партнером «Газпром-Медиа Холдинга» в производстве телевизионных шоу
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 августа 2025 года
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
KION рассказал о новинках cентября
Подробнее
Российская драма «Просточеловек» выйдет на Amazon Prime
Подробнее
Уорвик Дэвис сыграет профессора Флитвика в новом «Гарри Поттере»
Подробнее
Платформа «Кинокласс» поможет организовать походы школьников в кино
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
Paramount экранизирует игру Call of Duty
Подробнее
Деловая программа «Нового сезона» откроется продюсерской дискуссией
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Бесконечная история: перспективы жанра аниме в российском прокате
Подробнее
В Москве состоялась презентация Okko: фоторепортаж
Подробнее
Касса России: «Доктор Динозавров» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 сентября
Подробнее