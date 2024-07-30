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Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

30 июля 2024

Лидером чарта оказался «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в первом полугодии 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял боевик ПЧЕЛОВОД с Джейсоном Стэйтемом, дебютировавший в цифровом виде 30 января. На второй строчке оказался приквел ГОЛОДНЫХ ИГРГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ – международный релиз ленты на VOD-платформах состоялся 19 декабря 2023 года. Бронза досталась представителю еще одной франшизы – фантастике ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО.

Боевик ДОМ У ДОРОГИ с Джейком Джилленхолом, который вышел на стриминге Prime Video 21 марта, занял четвертое место. Пятерку замкнула фантастика СОЗДАТЕЛЬ, появившаяся в зарубежных онлайн-кинотеатрах еще в ноябре прошлого года.

В десятке оказались сразу два релиза, которые можно было посмотреть в России легально – драмеди ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ с Николасом Кейджем и драматический экшн Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ.

Стоит также отметить, что в топ-10 не попало ни одного отечественного проекта.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в первом полугодии 2024 года
1. ПЧЕЛОВОД
2. ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ
3. ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО
4. ДОМ У ДОРОГИ
5. СОЗДАТЕЛЬ
6. ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ
7. КАСКАДЕРЫ
8. ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
9. ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
10. ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА

Фото: кадр из фильма ПЧЕЛОВОД

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