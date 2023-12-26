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Выручка пиратских сервисов выросла почти два раза после ухода западных правообладателей

Автор: Илья Кувшинов

26 декабря 2023

Официальные сервисы, в свою очередь, находятся в состоянии застоя

Рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России за последние два года вырос на 71,4% – с 7 млрд рублей в 2021 году до 12 млрд в 2023-м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежегодный отчет агентства InterMedia «Экономика культуры России».

Отмечается, что до 2021 года доходы пиратского онлайн-рынка были заметно ниже – показатели за 2020 год составляли 6 млрд рублей, а за 2019-й – 5,4 млрд.

«По нашим данным, рост нелегального сегмента вырос на сопоставимые с данными InterMedia 70%, – глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. – Виной тому – отсутствие востребованного контента на платных ресурсах и желание пользователей иметь доступ к мировым новинкам».

Офиицальные аудио- и видеосервисы, в свою очередь, находятся в состоянии застоя. Так, например, после ухода западных правообладателей в 2022 году оборот онлайн-кинотеатров снизился до 86,6 млрд рублей, что на 13 млрд меньше, чем в 2021-м.

В уходящем 2023 году динамика роста российских стримингов составила всего 3% до 89,7 млрд рублей – многие эксперты связывают это с появлением большего количества оригинального контента на сервисах, пытающихся перестроиться после ухода Голливуда.

Фото: Freepik

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