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Названы самые популярные у пиратов фильмы в январе 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

5 февраля 2024

Лидером топ-20 стал «Создатель» Гарета Эдвардса

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в январе 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял фантастический боевик СОЗДАТЕЛЬ Гарета Эдвардса, дебютировавший в цифре по миру 14 ноября. На второй строчке оказалась новогодняя комедия ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ, премьера которой состоялась на канале ТНТ 31 декабря. Бронза досталась новому проекту с Николасом Кейджем – фантастическому драмеди ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ.

Боевик Ф. Гэри Грея ВОЗДУШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ с Кевином Хартом в главной роли, релиз которого состоялся на Netflix 12 января, занял четвертое место. Замкнул пятерку еще один проект Netflix, триллер Хуана Антонио Байоны ОБЩЕСТВО СНЕГА, появившийся на сервисе с 4 января после ограниченного кинотеатрального проката.

Единственным релизом из десятки, который можно было посмотреть в январе легально, оказалась вышеупомянутая комедия ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ. Фильм стал доступен на платформах Premier и Кинопоиск сразу после телевизионной премьеры.

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в январе 2024 года
1. СОЗДАТЕЛЬ
2. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ
3. ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ
4. ВОЗДУШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
5. ОБЩЕСТВО СНЕГА
6. АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО
7. ВОНКА
8. КРАЙНЕ ОПАСЕН
9. БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ
10. МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 1: ДИТЯ ОГНЯ
11. ЕЩЕ ОДИН УДАР
12. МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР
13. ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ
14. ОСТАВЬ МИР ПОЗАДИ
15. СОЛТБЕРН
16. СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН
17. ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ПЕВЧИХ ПТИЦАХ И ЗМЕЯХ
18. ДРУГИЕ: ПРОКЛЯТИЕ КУКУШКИ
19. КАМЕНЩИК
20. ОСТАВЛЕННЫЕ

Фото: кадр из фильма СОЗДАТЕЛЬ

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