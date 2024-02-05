Названы самые популярные у пиратов фильмы в январе 2024 года

Лидером топ-20 стал «Создатель» Гарета Эдвардса

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в январе 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял фантастический боевик СОЗДАТЕЛЬ Гарета Эдвардса, дебютировавший в цифре по миру 14 ноября. На второй строчке оказалась новогодняя комедия ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ, премьера которой состоялась на канале ТНТ 31 декабря. Бронза досталась новому проекту с Николасом Кейджем – фантастическому драмеди ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ.

Боевик Ф. Гэри Грея ВОЗДУШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ с Кевином Хартом в главной роли, релиз которого состоялся на Netflix 12 января, занял четвертое место. Замкнул пятерку еще один проект Netflix, триллер Хуана Антонио Байоны ОБЩЕСТВО СНЕГА, появившийся на сервисе с 4 января после ограниченного кинотеатрального проката.

Единственным релизом из десятки, который можно было посмотреть в январе легально, оказалась вышеупомянутая комедия ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ. Фильм стал доступен на платформах Premier и Кинопоиск сразу после телевизионной премьеры.

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в январе 2024 года

1. СОЗДАТЕЛЬ

2. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ

3. ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ

4. ВОЗДУШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

5. ОБЩЕСТВО СНЕГА

6. АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО

7. ВОНКА

8. КРАЙНЕ ОПАСЕН

9. БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ

10. МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 1: ДИТЯ ОГНЯ

11. ЕЩЕ ОДИН УДАР

12. МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР

13. ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ

14. ОСТАВЬ МИР ПОЗАДИ

15. СОЛТБЕРН

16. СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН

17. ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ПЕВЧИХ ПТИЦАХ И ЗМЕЯХ

18. ДРУГИЕ: ПРОКЛЯТИЕ КУКУШКИ

19. КАМЕНЩИК

20. ОСТАВЛЕННЫЕ

Фото: кадр из фильма СОЗДАТЕЛЬ