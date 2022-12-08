Питчинг анимационных проектов Суздальфеста и «Союзмультфильма» начал прием заявок
Подать проект можно до 1 февраля
Открытый российский фестиваль анимационного кино и киностудия «Союзмультфильм» объявили начало приема заявок на совместный питчинг. В этом году принимаются проекты:
• анимационных короткометражных фильмов для зрителей любого возраста;
• мультсериалов для зрителей любого возраста;
• полнометражных анимационных фильмов для семейной аудитории (6+).
Подать проект можно до 1 февраля 2023 года включительно.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля. По итогам отбора определятся восемь участников, которые будут приглашены в Суздаль за счет организаторов для презентации авторами на XXVIII ОРФАК.
Призеры питчинга получат возможность дальнейшей разработки проекта совместно с ведущими специалистами киностудии «Союзмультфильм».