Питчинг анимационных проектов Суздальфеста и «Союзмультфильма» начал прием заявок

Подать проект можно до 1 февраля

Открытый российский фестиваль анимационного кино и киностудия «Союзмультфильм» объявили начало приема заявок на совместный питчинг. В этом году принимаются проекты:

• анимационных короткометражных фильмов для зрителей любого возраста;

• мультсериалов для зрителей любого возраста;

• полнометражных анимационных фильмов для семейной аудитории (6+).

Подать проект можно до 1 февраля 2023 года включительно.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля. По итогам отбора определятся восемь участников, которые будут приглашены в Суздаль за счет организаторов для презентации авторами на XXVIII ОРФАК.

Призеры питчинга получат возможность дальнейшей разработки проекта совместно с ведущими специалистами киностудии «Союзмультфильм».