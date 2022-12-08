top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Питчинг анимационных проектов Суздальфеста и «Союзмультфильма» начал прием заявок

Питчинг анимационных проектов Суздальфеста и «Союзмультфильма» начал прием заявок

Автор: БК

8 декабря 2022

Подать проект можно до 1 февраля

Открытый российский фестиваль анимационного кино и киностудия «Союзмультфильм» объявили начало приема заявок на совместный питчинг. В этом году принимаются проекты:
• анимационных короткометражных фильмов для зрителей любого возраста;
• мультсериалов для зрителей любого возраста;
• полнометражных анимационных фильмов для семейной аудитории (6+). 

Подать проект можно до 1 февраля 2023 года включительно.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля. По итогам отбора определятся восемь участников, которые будут приглашены в Суздаль за счет организаторов для презентации авторами на XXVIII ОРФАК.

Призеры питчинга получат возможность дальнейшей разработки проекта совместно с ведущими специалистами киностудии «Союзмультфильм».

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2022 года
Подробнее
«МТС Медиа» утвердила новую структуру правления и стратегию развития
Подробнее
Фонд кино объявил итоги конкурса по поддержке проектов для семейной аудитории
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов лидеров производства
Подробнее
«Новогодняя битва» 2022: два Котта и Чебурашка
Подробнее
ИРИ объявил конкурс на поддержку дебютантов
Подробнее
Premier анонсировал новинки библиотеки декабря 2022 года
Подробнее
Игорь Потапов возглавил отдел внешних коммуникаций телеканала «Россия»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 28 ноября по 4 декабря
Подробнее
«Кинопоиск» презентовал премьеры декабря 2022 года
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, которые являются лидерами кинопроизводства
Подробнее
По итогам 11 месяцев 2022 года доля российского кино в прокате превысила 50%
Подробнее
Видеосервис more.tv представил обновления библиотеки декабря 2022 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Елки 9» уверенно возглавляют прокат
Подробнее
ИРИ начал прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Касса четверга: «Елки 9» возглавили прокат
Подробнее
Алексей Кудрин стал советником «Яндекса» по корпоративному развитию
Подробнее
В Москве прошел спецпоказ фильма «Щелкунчик и волшебная флейта»
Подробнее
В Москве открылся фестиваль авторского кино «Зимний»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 декабря 2022 года
Подробнее