Компания Platinum Dunes заключила соглашение с Universal

Майкл Бэй и Брэд Фуллер вновь объединяются для выпуска совместных проектов

Продюсеры Майкл Бэй и Брэд Фуллер вернутся к совместному сотрудничеству, возобновив партерство в компании Platinum Dunes, сообщает Deadline.

Продюсерский дуэт также подпишет контракт со студией Universal Pictures. Об этом стало известно из заявления президента компании Питера Крамера. Он назвал Platinum Dunes одной из наиболее последовательно успешных и инновационных производственных компаний в отрасли. Со слов Крамера, в Universal с нетерпением ждут, когда смогут приступить к разработке совместных проектов с Бэем и Фуллером.

С момента основания в 2001 году совокупные кассовые сборы Platinum Dunes превысили $2,7 млрд. В послужном списке компании несколько самых знаковых жанровых фильмов новейшего времени, включая перезапуск легендарного хоррора ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ, а также актуальные хоррор-франшизы ТИХОЕ МЕСТО, СУДНАЯ НОЧЬ и УИДЖА.

Прошлый раз Бэй и Фуллер прекратили сотрудничество в 2018 году, но продолжали общаться и обмениваться планами. Обсуждать идею возобновления совместной работы продюсеры начали около четырех месяцев назад. Universal привлекла их к работе, заинтересованная в слаженном продюсерском дуэте.

Майкл Бэй является одним из самых известных и плодотворно работающих участников киноиндустрии. Карьера Бэя охватывает уже почти четыре десятилетия, за этот период он произвел на свет множество фильмов, ставших жанровой классикой, в том числе блокбастеры СКАЛА, АРМАГЕДДОН, экшн-франшизы ПЛОХИЕ ПАРНИ и ТРАНСФОРМЕРЫ. Только что в мировом прокате прошел его новый боевик СКОРАЯ, который своими сборами довел валовый бокс-офис режиссерских и продюсерских проектов Бэя до $9,4 млрд. Фуллер на сегодняшний день также является одним из самых плодовитых продюсеров, работающих в самых разных жанрах. Помимо сотрудничества с Бэем и Platinum Dunes, он также руководит своей собственной продюсерской компанией Fuller Media, которую основал в 2020 году.

В дополнение к своим предстоящим проектам для студии Бэй, Фуллер и Platinum Dunes продюсируют новый психологический триллер APARTMENT 7A с Джулией Гарнер в главной роли, спин-офф франшизы ТИХОЕ МЕСТО, который должен выйти в 2023 году, а также триквел ТИХОГО МЕСТА, выход которого запланирован на 2025 год.