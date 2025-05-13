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В сети опубликован премьерный постер комедии «По-братски»

Автор: БК

13 мая 2025

В фильме снимались Варвара Щербакова, Владимир Селиванов, Михаил Полицеймако

Продюсерский центр «Молодежные инициативы» и кинокомпания «Сказка» представили постер комедии ПО-БРАТСКИ

В центре истории – две супружеские пары: семьи безумных Бубликов (Варвара Щербакова и Денис Бузин) и интеллигентных Лебедевых (Ирина Темичева и Илья Коробко) вынуждены вместе ехать в северный городок Нежногорье. В этом далеком населенном пункте одни планируют провести каникулы, а вторые – расторгнуть свой брак. По дороге их ожидают многочисленные открытия, в том числе о себе, и невероятные приключения.

Путь героев лежит по бескрайним просторам Русского Севера – Архангельской области с ее фантастическими красотами, зимними пейзажами, магическим северным сиянием и «серебряным копытцем». В актерском ансамбле зрители также увидят Анну Ардову, Михаила Полицеймако, Сергея Баталова и Никиту Паршина.

Режиссерами, авторами сценариями и продюсерами фильма выступили Филипп Абрютин и Оксана Лахно (САНЯ, ГАЗУЙ!, КОМАНДА МЕЧТЫ, ЗВЕЗДЫ МНЕ УКАЖУТ ПУТЬ).

Картина выйдет в прокат в конце 2025 года.

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