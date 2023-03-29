«Почта банк»: траты клиентов на онлайн-кинотеатры уменьшились на 25%

Расходы на посещение кинозалов выросли в 9 раз

В первом квартале этого года клиенты «Почта банка» потратили на онлайн-кинотеатры на 25% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансовой организации, основанное на анализе транзакций держателей ее карт.

Согласно отчету, за первые три месяца 2023 года этого года траты в онлайн-кинотеатрах сократились с 35 до 28 млн рублей, а средний чек вырос почти на 20% до 326 рублей. При этом в исследовании отмечается резкий рост спроса на походы в обычные кинотеатры: траты на посещение залов выросли в девять раз по сравнению с первым кварталом прошлого года с 240 млн рублей до 2 млрд рублей.

Причиной падения спроса на услуги онлайн-платформ эксперты банка называют сокращение библиотек сервисов, вызванное уходом западных правообладателей с российского рынка. Они отмечают, что в прошлом году ситуация была противоположная, и по итогам 2022 года онлайн-кинотеатры показали существенный рост: траты выросли на 22% по сравнению с 2021 годом (с 99 млн до 127 млн рублей).

Возросшие траты на походы в кинотеатры в начале 2023 года аналитики банка объясняют окончательным снятием коронавирусных ограничений, а также прокатным успехом ЧЕБУРАШКИ, сборы которого к концу марта превысили 7 млрд рублей. Еще одним драйвером авторы отчета назвали работу «Пушкинской карты», единственным оператором которой является «Почта-банк». Посещение кино вошло в программу субсидирования культурного досуга для молодежи 14-22 лет в феврале 2022 года.