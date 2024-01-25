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Кинофестиваль «Послание к человеку» открыл прием заявок

Автор: БК

25 января 2024

34-й смотр пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 27 октября

34-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» открыл прием заявок для участия в трех конкурсах – международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico.

Подать заявку можно через форму на сайте фестиваля или на платформах FilmFreeWay и FestHome до 1 июля. Организаторы смотра отмечают, что картины производства 2024 года могут быть представлены для отбора в черновом монтаже. За подачу заявки для участия в национальном конкурсе оплата не взимается.

Фестиваль «Послание к человеку», объединяющий в своей программе игровые, документальные, анимационные и экспериментальные фильмы, пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 27 октября. Эхо смотра, где будут продемонстрированы лучшие проекты смотра, запланировано к проведению в шести регионах России с 1 по 30 ноября.

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