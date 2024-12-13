«Последний ронин» продан сразу на несколько международных территорий

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Саудовской Аравии

Экшн ПОСЛЕДНИЙ РОНИН после премьеры на кинофестивале Red Sea International Film Festival в Саудовской Аравии покажут и в других странах. Об этом сообщает ScreenDaily.

Кинотеатральные права, в числе других видов прав, проданы на Северную Америку (Well Go USA Entertainment), Латинскую Америку (Encripta), страны бывшей Югославии (Stars Media) и страны MENA (Empire).

Лента Макса Шишкина рассказывает об одиноком путнике, который странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца. Однажды судьба сводит Ронина со своенравной девочкой-подростком, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась.

ПОСЛЕДНИЙ РОНИН выйдет в российский прокат с 26 декабря.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ РОНИН