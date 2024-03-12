top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Стали известны номинанты второй «Премии Художественного театра»

Стали известны номинанты второй «Премии Художественного театра»

Автор: Илья Кувшинов

12 марта 2024

Церемония вручения пройдет 27 марта на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова

«Премия Художественного театра», направленная на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году, объявила номинантов.

В шорт-лист в категории «Кино» вошли Дарья Коныжева (за роль Тани в драме СВЕТ), Рузиль Минекаев (за роль Марата Суворова в криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Артем Ляшенко (за сценарий драмы «Плейлист волонтера»).

Церемония награждения лауреатов второй премии пройдет в Международный день театра, 27 марта, на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова.

Полный список номинантов

«Балет»
•  Ева Сергеенкова (партия Жизели, «Жизель», Большой театр, Новая сцена)
•  Марк Чино (партия князя Елецкого, «Пиковая дама», Большой театр, Историческая сцена)
•  Полина Заярная (партия Разбойницы, «Снежная королева», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко)

«Опера»
•  Полина Шароварова, меццо-сопрано (партия Адальджизы, «Норма», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко)
•  Елизавета Пахомова, сопрано (партия Марфы, «Царская невеста», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко)
•  Алина Черташ, меццо-сопрано (партия Федерики, «Луиза Миллер», Большой театр, Новая сцена)

«Литература»
•  Надя Алексеева («Полунощница»)
•  Мария Ныркова («Залив терпения»)
•  Александра Шалашова («Камни поют»)

«Кино»
•  Дарья Коныжева (роль Тани в фильме СВЕТ)
•  Рузиль Минекаев (роль Марата Суворова в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»)
•  Артем Ляшенко (сценарий сериала «Плейлист волонтера»)

«Театр»
•  Серафима Гощанская (роль Лены, «Июльский дождь», Театральный проект «а39»)
•  Илья Козырев (роль Ильи Звездича, «Маскарад с закрытыми глазами», МХТ имени А.П. Чехова)
•  Ксения Трейстер (роль Сонечки, «Повесть о Сонечке», Театр им. Евгения Вахтангова, Новая сцена)

«Классическая музыка»
•  Федор Безносиков (дирижер, балет «Снежная королева», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко) 
•  Данила Владыко (виолончель, вариации на тему рококо для виолончели с оркестром ля мажор, соч. 33, П.И Чайковский, редакция В. Фитценхагена)
•  Тимофей Владимиров (фортепиано, концерт для фортепиано и струнного оркестра op. 136 , А. Шнитке)

«Современная академическая музыка»
•  Роман Пархоменко (аудиовизуальная пьеса «M» для пяти исполнителей, электроники, видео и света)
•  Алина Мухаметрахимова (пьеса «14 апреля» для восьми голосов и камерного оркестра народных инструментов)
•  Сергей Шестаков (пьеса «Собака Баскервилей», вокальный ансамбль N’Caged)

Специальная номинация «Зачет» Школы-студии МХАТ
•  Алесия Некрасова (актерский факультет, 4 курс, художественный руководитель курса – В.А. Рыжаков)
•  Алина Голод (факультет сценографии и театральной технологии, 4 курс, руководители курса – Р.А. Хомская, И.В. Вострикова)
•  Софья Уфимцева (продюсерский факультет, 5 курс, руководитель курса – А.М. Воробьев)

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит современный ремейк
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Онегин» опережает «Мастера и Маргариту»
Подробнее
«Холоп» получит третий фильм
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей официальной новинкой уикенда стал «Онегин»
Подробнее
Официальная касса России: «Лед 3» опередил итоговые сборы первых двух фильмов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 марта
Подробнее
Продюсеры премии «Оскар» поделились деталями грядущей церемонии
Подробнее
Disney отменил несколько картин в рамках масштабной реорганизации производства студии
Подробнее
В Москве прошла премьера романтической комедии «Лю­бовь со вто­ро­го взгля­да»
Подробнее
Вадим Соколовский покинул пост генерального директора «Амедиа Продакшн»
Подробнее
Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым голливудским актером в 2023 году
Подробнее
«Бременские музыканты» заработали три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Сборы российского кинопроката в 2024 году могут превысить 40 млрд рублей
Подробнее
Касса России: «Онегин» возглавил прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках марта
Подробнее
Объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Подробнее
ИРИ объявил первых лауреатов III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар»
Подробнее