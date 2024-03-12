Стали известны номинанты второй «Премии Художественного театра»
Церемония вручения пройдет 27 марта на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова
«Премия Художественного театра», направленная на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году, объявила номинантов.
В шорт-лист в категории «Кино» вошли Дарья Коныжева (за роль Тани в драме СВЕТ), Рузиль Минекаев (за роль Марата Суворова в криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Артем Ляшенко (за сценарий драмы «Плейлист волонтера»).
Церемония награждения лауреатов второй премии пройдет в Международный день театра, 27 марта, на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова.
Полный список номинантов
«Балет»
• Ева Сергеенкова (партия Жизели, «Жизель», Большой театр, Новая сцена)
• Марк Чино (партия князя Елецкого, «Пиковая дама», Большой театр, Историческая сцена)
• Полина Заярная (партия Разбойницы, «Снежная королева», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко)
«Опера»
• Полина Шароварова, меццо-сопрано (партия Адальджизы, «Норма», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко)
• Елизавета Пахомова, сопрано (партия Марфы, «Царская невеста», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко)
• Алина Черташ, меццо-сопрано (партия Федерики, «Луиза Миллер», Большой театр, Новая сцена)
«Литература»
• Надя Алексеева («Полунощница»)
• Мария Ныркова («Залив терпения»)
• Александра Шалашова («Камни поют»)
«Кино»
• Дарья Коныжева (роль Тани в фильме СВЕТ)
• Рузиль Минекаев (роль Марата Суворова в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Артем Ляшенко (сценарий сериала «Плейлист волонтера»)
«Театр»
• Серафима Гощанская (роль Лены, «Июльский дождь», Театральный проект «а39»)
• Илья Козырев (роль Ильи Звездича, «Маскарад с закрытыми глазами», МХТ имени А.П. Чехова)
• Ксения Трейстер (роль Сонечки, «Повесть о Сонечке», Театр им. Евгения Вахтангова, Новая сцена)
«Классическая музыка»
• Федор Безносиков (дирижер, балет «Снежная королева», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко)
• Данила Владыко (виолончель, вариации на тему рококо для виолончели с оркестром ля мажор, соч. 33, П.И Чайковский, редакция В. Фитценхагена)
• Тимофей Владимиров (фортепиано, концерт для фортепиано и струнного оркестра op. 136 , А. Шнитке)
«Современная академическая музыка»
• Роман Пархоменко (аудиовизуальная пьеса «M» для пяти исполнителей, электроники, видео и света)
• Алина Мухаметрахимова (пьеса «14 апреля» для восьми голосов и камерного оркестра народных инструментов)
• Сергей Шестаков (пьеса «Собака Баскервилей», вокальный ансамбль N’Caged)
Специальная номинация «Зачет» Школы-студии МХАТ
• Алесия Некрасова (актерский факультет, 4 курс, художественный руководитель курса – В.А. Рыжаков)
• Алина Голод (факультет сценографии и театральной технологии, 4 курс, руководители курса – Р.А. Хомская, И.В. Вострикова)
• Софья Уфимцева (продюсерский факультет, 5 курс, руководитель курса – А.М. Воробьев)