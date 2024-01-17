Онлайн-кинотеатр Premier подвел итоги 2023 года

Выручка сервиса в ушедшем году выросла на рекордные 113%

Premier поделился статистикой онлайн-кинотеатра за 2023 год, а также рассказал о самых популярных проектах сервиса.

Выручка платформы в минувшем году выросла на рекордные 113% по сравнению с 2022-м, а количество подписчиков увеличилось на 33% до 4,8 млн пользователей. Отмечается, что подобный рост Premier зафиксировал впервые с момента запуска cтриминга в 2018 году. На рост выручки повлияли несколько разных факторов. В их числе – рост количества и качества оригинального контента, увеличение стоимости подписки (со 199 руб до 299 руб) и уменьшение периода триала с 30 до 14 дней.

Также этому способствовали и технические улучшения сервиса: в 2023 году платформа Premier перешла на новую концепцию Web 3.0, что позволило ускорить работу сервиса в два раза. Изменился и способ потребления контента – число пользователей, которые смотрят его на Smart TV, выросло на 46%.

Благодаря созданию новой рекомендательной системы в онлайн-кинотеатре, среднее количество дней активности увеличилось на 14%. Кроме того, пользователи стали уделять больше внимания не только новинкам – количество зрителей библиотечных проектов выросло на 38%.

Также Premier запустил раздел «Спорт», в котором были представлены прямые трансляции спортивных событий, и начал разработку сервиса «Шум», объединяющего в себе аудиоконтент (музыку, подкасты, в перспективе – аудиокниги), и безопасного «Детского профиля», где будет собраны проекты для самого юного зрителя.

За минувший год сервис выпустил в два раза больше оригинальных проектов, чем в 2022-м – 65 (из них – 21 документальный). Самым популярным среди них стал третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка», просмотры которого перевалили за 19 млн. Также зрители Premier уделили большое внимание комедии «Кафе “Куба”» (более 17 млн) и финальному сезону «Реальных пацанов».

Сообщается, что российские проекты в онлайн-кинотеатре смотрело порядка 97% всех пользователей, а доля зрителей, предпочитающих зарубежные фильмы и сериалы, выросла до 44%.

Доля подписчиков, которые интересовались проектами телеканалов «Газпром-Медиа Холдинга», эксклюзивно представленными в Premier, выросла на 21%. Сами популярными среди них стали – сериалы «СашаТаня» (ТНТ) и «Невский» (НТВ), а также шоу «Новые пацанки» («Пятница!»).

За 2023 год сервис запустил в производство 34 оригинальных сериала, в том числе и документальных. Среди них – драмеди «Фарма», второй сезон триллера «Зверобой», ироничный детектив «Подслушано в Рыбинске», экранизация книги Наринэ Абгарян «Симон», историческая драма «Плевако» с Сергеем Безруковым и многое другое.

В наступившем году онлайн-кинотеатр Premier продолжит улучшать свой сервис и выпустит большое количество как игровых («Прелесть», «Симон», «Фарма», «Тайга»), так и документальных («Киборг», «Как воспитать маньяка», «Вам звонят из банка») проектов.

Проекты, которые стали лидерами на Premier в 2023 году по количеству зрителей

Российские сериалы

• «Мир! Дружба! Жвачка!»

• «Сеструха»

• «Реальные пацаны»

• «Территория»

• «Контакт»

• «Кафе “Куба”»

• «ПростоМихалыч»

• «Иванько»

• «Патриот»

• «СашаТаня»



Зарубежные сериалы

• «Постучись в мою дверь»

• «Магеллан: Повелитель морей»

• «Дикий ангел»

• «Отряд 2039»

• «Котенок Шмяк»

• «Табу»

• «Говорящий Том и друзья»

• «Портрет убийц»

• «Академия сверхъестественного»

• «Рейка»

Оригинальные сериалы

• «Мир! Дружба! Жвачка!»

• «Территория»

• «Контакт»

• «Кафе “Куба”»

• «Телохранители»

• «Немодельное агентство»

• «Стрим»

• «Тяни, Сундук!»

• «Кино про бандитов»

• «Убить Риту»

Российские фильмы

• ЧЕБУРАШКA

• БЫВШИЕ. HAPPY END

• САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ

• НЕПОСЛУШНИК 2

• ПРАЗДНИКИ

• ВЫЗОВ

• РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ: БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ

• ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2

• ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК

• ПОЕХАВШАЯ

Зарубежные фильмы

• ГИПНОТИК

• МЕГАЛОДОН

• НА КРАЮ

• МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА

• СТРАННЫЙ ДОМ

• ШРЭК

• БЕГЛЕЦ

• КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ

• ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ

• ТРИ МУШКЕТЕРА: Д`АРТАНЬЯН