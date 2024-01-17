Онлайн-кинотеатр Premier подвел итоги 2023 года
Выручка сервиса в ушедшем году выросла на рекордные 113%
Premier поделился статистикой онлайн-кинотеатра за 2023 год, а также рассказал о самых популярных проектах сервиса.
Выручка платформы в минувшем году выросла на рекордные 113% по сравнению с 2022-м, а количество подписчиков увеличилось на 33% до 4,8 млн пользователей. Отмечается, что подобный рост Premier зафиксировал впервые с момента запуска cтриминга в 2018 году. На рост выручки повлияли несколько разных факторов. В их числе – рост количества и качества оригинального контента, увеличение стоимости подписки (со 199 руб до 299 руб) и уменьшение периода триала с 30 до 14 дней.
Также этому способствовали и технические улучшения сервиса: в 2023 году платформа Premier перешла на новую концепцию Web 3.0, что позволило ускорить работу сервиса в два раза. Изменился и способ потребления контента – число пользователей, которые смотрят его на Smart TV, выросло на 46%.
Благодаря созданию новой рекомендательной системы в онлайн-кинотеатре, среднее количество дней активности увеличилось на 14%. Кроме того, пользователи стали уделять больше внимания не только новинкам – количество зрителей библиотечных проектов выросло на 38%.
Также Premier запустил раздел «Спорт», в котором были представлены прямые трансляции спортивных событий, и начал разработку сервиса «Шум», объединяющего в себе аудиоконтент (музыку, подкасты, в перспективе – аудиокниги), и безопасного «Детского профиля», где будет собраны проекты для самого юного зрителя.
За минувший год сервис выпустил в два раза больше оригинальных проектов, чем в 2022-м – 65 (из них – 21 документальный). Самым популярным среди них стал третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка», просмотры которого перевалили за 19 млн. Также зрители Premier уделили большое внимание комедии «Кафе “Куба”» (более 17 млн) и финальному сезону «Реальных пацанов».
Сообщается, что российские проекты в онлайн-кинотеатре смотрело порядка 97% всех пользователей, а доля зрителей, предпочитающих зарубежные фильмы и сериалы, выросла до 44%.
Доля подписчиков, которые интересовались проектами телеканалов «Газпром-Медиа Холдинга», эксклюзивно представленными в Premier, выросла на 21%. Сами популярными среди них стали – сериалы «СашаТаня» (ТНТ) и «Невский» (НТВ), а также шоу «Новые пацанки» («Пятница!»).
За 2023 год сервис запустил в производство 34 оригинальных сериала, в том числе и документальных. Среди них – драмеди «Фарма», второй сезон триллера «Зверобой», ироничный детектив «Подслушано в Рыбинске», экранизация книги Наринэ Абгарян «Симон», историческая драма «Плевако» с Сергеем Безруковым и многое другое.
В наступившем году онлайн-кинотеатр Premier продолжит улучшать свой сервис и выпустит большое количество как игровых («Прелесть», «Симон», «Фарма», «Тайга»), так и документальных («Киборг», «Как воспитать маньяка», «Вам звонят из банка») проектов.
Проекты, которые стали лидерами на Premier в 2023 году по количеству зрителей
Российские сериалы
• «Мир! Дружба! Жвачка!»
• «Сеструха»
• «Реальные пацаны»
• «Территория»
• «Контакт»
• «Кафе “Куба”»
• «ПростоМихалыч»
• «Иванько»
• «Патриот»
• «СашаТаня»
Зарубежные сериалы
• «Постучись в мою дверь»
• «Магеллан: Повелитель морей»
• «Дикий ангел»
• «Отряд 2039»
• «Котенок Шмяк»
• «Табу»
• «Говорящий Том и друзья»
• «Портрет убийц»
• «Академия сверхъестественного»
• «Рейка»
Оригинальные сериалы
• «Мир! Дружба! Жвачка!»
• «Территория»
• «Контакт»
• «Кафе “Куба”»
• «Телохранители»
• «Немодельное агентство»
• «Стрим»
• «Тяни, Сундук!»
• «Кино про бандитов»
• «Убить Риту»
Российские фильмы
• ЧЕБУРАШКA
• БЫВШИЕ. HAPPY END
• САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ
• НЕПОСЛУШНИК 2
• ПРАЗДНИКИ
• ВЫЗОВ
• РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ: БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ
• ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2
• ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК
• ПОЕХАВШАЯ
Зарубежные фильмы
• ГИПНОТИК
• МЕГАЛОДОН
• НА КРАЮ
• МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА
• СТРАННЫЙ ДОМ
• ШРЭК
• БЕГЛЕЦ
• КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ
• ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ
• ТРИ МУШКЕТЕРА: Д`АРТАНЬЯН