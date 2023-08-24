Онлайн-кинотеатр Premier представил новинки сезона 2023-2024 года

В линейке новых релизов сервиса 83 проекта

Онлайн-кинотеатр Premier отпраздновал свое пятилетие и представил новинки сезона 2023-2024 года. Ведущим презентации выступил заместитель генерального директора сервиса Макар Кожухов.

В линейке новых релизов Premier заявил целых 83 проекта. Среди тех, о которых пошла речь на презентации, были:

– «Убить Риту» (реж. Мария Агранович) – криминальное драмеди, повествующее о девушке, за которой охотятся одновременно и спецслужбы, и бандиты. На фестивале российских сериалов «Пилот» исполнительница главной роли Евгения Борзых получила приз как лучшая актриса.

– «Сны Алисы» (реж. Андрей Джунковский) – психологический триллер с Денисом Шведовым, Алиной Гвасалия и Василиной Юсковец о старшекласснице, которой стали сниться страшные сны, предсказывающие будущее и связанные с легендой о ведьмах.

– «5 копеек» (реж. Александр Назаров) – приключенческая комедия с Романом Курцыном и Кузьмой Сапрыкиным, в которой герои начинают охотиться за самыми первыми моделями «Жигулей», потому что в них спрятан золотой клад.

– «Прелесть» (реж. Динар Гарипов) – криминальная драма с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым также рассказывает о противостоянии за золотые слитки, только на этот раз – в опасные 90-е.

– «Тайга» (реж. Александр Касаткин) – детектив с Григорием Чабаном, Натальей Земцовой, Дарьей Екамасовой и Владимиром Селезневым про поиски маньяка, убивающего маленьких девочек из неблагополучных семей.

– «Фарма» (реж. Мария Кравченко) – криминальное драмеди с Марком Эйдельштейном и Никитой Павленко о двух братьях, один из которых смертельно болен. Шанс на спасение есть, но лекарство стоит неподъемных для семьи денег, поэтому старший брат решается на создание импровизированной лаборатории и запускает подпольное производство по рецепту из даркнета.

– «Саша против» (реж. Анна Зайцева) – драмеди от режиссера «Сама дура», повествующее о взаимоотношениях двух подростков, ставший волей судьбы сводными братом и сестрой.

– «Трепачи» (реж. Симон Багдасарян) – сатира с Глебом Калюжным и Юрием Стояновым про два поколения комиков – молодого стендапера и бывалого юмориста, не желающего вспоминать о своем прошлом.

– «Казачок» (реж. Игорь Зайцев) – фантастическая комедия с Алексеем Лукиным в духе ХОЛОПА. Главный герой сериала – обычный московский школьник, который упал в деревенский колодец и благодаря этому каким-то образом перенесся в казачью станицу в разгар Смутного времени.

– «Постучи в мою дверь» (реж. Всеволод Аравин) – русскоязычная адаптация одноименного турецкого сериала с Никитой Волковым и Лианой Гриба.

– «Цербер» (реж. Владимир Щегольков) – исторический детектив, который разворачивается в Петербурге сразу после подавления восстания декабристов. Первая серия шоу получила главный приз жюри фестиваля российских сериалов «Пилот» в этом году.

– «Плевако» (реж. Анна Матисон) – байопик с Сергеем Безруковым в главной роли про выдающегося адвоката и оратора конца XIX века.

– «Красный 5» (реж. Михаил Старчак) – комедийный боевик в лучших традициях бондианы с Романом Курцыном и Владимиром Вдовиченковым от режиссера сериалов «Зайцев +1» и «СашаТаня».

Также стали известны сериалы, у которых в новом сезоне уже точно появятся продолжения – это «ЮЗЗЗ», «Игра на выживание», «Бедный олигарх», «Ресторан по понятиям», «Зверобой», «Гусар», «Полярный» и «Иванько».

Сервис продолжает активно развивать блок документальных проектов Premier Doc, премьеры которого стартуют по понедельникам каждые две недели с января этого года.