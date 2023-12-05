Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках декабря

Мистический триллер «Сны Алисы», возвращение Букиных и многое другое

Главная декабрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Premier – оригинальный сериал «Сны Алисы». Мистический триллер о школьнице, которая расследует убийство с помощью сверхъестественного дара, выйдет на сервисе уже 7 декабря.

Кроме того, зрителей стриминга ждет премьера документального сериала «Крионика» о заморозке ради вечной жизни, возвращение семьи Букиных и многое другое.

Только на Premier

С 6 декабря:

«Крионика» (документальный, реж. Анастасия Кожевникова, Андрей Ананин)

Проект расскажет историю крионики (технологии заморозки тела в надежде на оживление в будущем) в России и в мире — достижения и перспективы, странные, курьёзные и дикие случаи. В каждом эпизоде будут показаны истории разных клиентов компании «Криорус»: почему они решились крионировать себя, своих родных или животных, и о каком будущем мечтают после воскрешения. Героями сериала стали создатели компании «Криорус» Данила Медведев и Валерия Удалова.

C 7 декабря:

«Сны Алисы» (мистический триллер, реж. Андрей Джунковский)

Действие сериала разворачивается в маленьком северном городке – мрачном, тихом, замерзшем, полном страшных секретов. Все, кто приезжают в этот городок, чувствуют там что-то странное, как будто некие мистические силы наблюдают за ними со всех сторон. Главная героиня сериала школьница Алиса родилась и выросла в этом городке. У нее есть особенность – провидческие сны – с которой девочка живет всю жизнь. Алиса, как любой ребенок, мечтает о будущем – она хочет уехать из городка вместе со своей близкой подругой и начать новую жизнь. Однако злой рок не дает мечтам сбыться.

С 9 декабря:

ТАЙМ-АУТ (драмеди, реж. Владимир Скворцов)

Людмила, женщина средних лет, живет в мире своих фантазий и отказывается принимать реальность. Она одержима некогда популярным певцом Геннадием Кругловым, вечерами постоянно посещает его концерты и переписывается с предметом своих воздыханий в «Одноклассниках». Днем же Людмила работает в социальном центре, помогая пожилым людям. Неожиданно в центре происходят большие перемены, которые заставят Людмилу вернуться в реальную жизнь.

С 18 декабря:

«Букины» (комедия, реж. Гарик Петросян)

Продолжение легендарного ситкома «Счастливы вместе». На экраны возвращаются все любимые герои - Гена, Даша, Света и Рома Букины, и даже пес Барон. Семья Букиных изменилась, дети выросли и наконец покинули родной дом в Екатеринбурге, но ненадолго. Пожить в свое удовольствие Гене и Даше не удалось: Света и Рома приезжают к родителям вместе с супругами и детьми, и Букиных становится в два раза больше. Новые соседи сходят с ума от большой семьи и балагана, который постоянно устраивают Букины.

Также на сервисе

С 19 декабря:

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ (психологический триллер, реж. Алессио Лигуори)

Три влюбленные пары отправляются отмечать день рождения одного из друзей на яхте. Молодые люди наслаждаются круизом и веселятся на полную катушку. Утром после одной из шумных вечеринок друзья обнаруживают, что яхта дрейфует в открытом море, а бензина, пресной воды и еды у них нет. По рации звучит загадочный мужской голос, который заставляет отчаявшихся путешественников раскрыть свои самые страшные секреты.

Скоро:

ГНЕВ МАТЕРИНСКИЙ (криминальная драма, реж. Майлз Джорис-Пейрафит)

В жизни профессиональной журналистки с многолетним опытом Мариссы произошла страшная трагедия - ее сына жестоко убили. Расследованием преступления занимается второй сын Мариссы, который работает в правоохранительных органах. Однако он не спешит сообщать матери детали следствия и, кажется, намеренно что-то скрывает. Вместе с девушкой погибшего Марисса начинает собственное рискованное расследование, ставя главной целью своей жизни узнать правду о смерти сына.

ИГРА В ЛИФТЕ (хоррор, реж. Ребека МакКендри)

Известные и популярные среди молодежи видеоблогеры решают расширить свою команду и приглашают в качестве стажера одного из своих фанатов. Новый энергичный член команды предлагает снять выпуск о легенде-страшилке, которая недавно завирусилась в интернете: нужно нажать кнопки лифта в определенной последовательности и отправиться в другое измерение. Местом съемок становится офис, в котором недавно пропала девушка, сыгравшая в зловещую игру в лифте.

Фото: кадр из сериала «Сны Алисы»