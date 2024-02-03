Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках февраля

«Красный 5», ремейк турецкого хита «Постучись в мою дверь» и новые документальные проекты

Главная февральская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Premier – оригинальный сериал «Красный 5». Экшн-комедия о суперагенте в отставке с Денисом Шведовым, Романом Курцыным и Гошей Куценко выйдет на сервисе 22 февраля.

Кроме того, зрителей стриминга ждет романтическая комедия «Саша и Питер» с Аглаей Тарасовой, ремейк турецкого хита «Постучись в мою дверь», документальный проект «Вас беспокоят из банка» о телефонных мошенниках и многое другое.

Только на Premier

С 5 февраля:

«Поставь на рингтон» (документальный, реж. Александр Боковец, Станислав Ильченко)

Российская поп-музыка девяностых и нулевых уже стала новой классикой, которую помнят и любят все от мала до велика. Группа «Ранетки», Шура, чьё творчество оставило след в современной культуре, расскажут о том, как это было. Рассказ ведется от лица самих музыкантов и очевидцев событий, многие из которых никогда ранее не высказывались публично. Ведущие Александр Анатольевич и Ярослав Александрович объяснят значение героев в истории отечественной музыкальной индустрии.

С 12 февраля:

«Постучись в мою дверь в Москве» (мелодрама, реж. Всеволод Аравин)

Саша Гордеева вылетает из университета, так как теряет именную стипендию. Она винит во всем Сергея Градского — бизнесмена и владельца компании, которая отозвала финансирование. Саша твердо намерена ему отомстить, но их знакомство приобретает неожиданный поворот, когда мужчина предлагает ей сделку: Саша сможет доучиться и получит место в компании Сергея, если 2 месяца будет притворяться его девушкой.

С 14 февраля:

«Саша и Питер» (романтическая комедия, реж. Валерия Шкирандо)

Девушка Саша внезапно узнает о том, что ее бывший парень Иван собирается жениться. Все бы ничего, но их отношения длились больше десяти лет, а с новой пассией Иван не встречается еще и полугода. Вдобавок ко всему, свадьба должна состояться в любимом городе Саши – Питере. Девушка не может позволить такому случиться и отправляется в культурную столицу с планом мести. Саша устраивается на работу в ЗАГС и собирается сорвать бракосочетание Ивана с невестой Марией.

С 22 февраля:

«Красный 5» (комедийный экшн, реж. Евгений Шелякин)

Сериал рассказывает о легендарном агенте спецслужб Бекешеве, который в одиночку может нейтрализовать целую базу террористов. Несмотря на весь его опыт и заслуги, Бекешева отправляют в отставку из-за проваленного по нелепой случайности задания. Теперь суперагенту придется учиться жить на «гражданке», а это непросто: он страдает крайней подозрительностью, не доверяет даже соседскому ребенку и превращает свою квартиру в настоящую крепость с хитроумными ловушками. Однажды его уникальные умения снова оказываются необходимы стране: бывший начальник Бекешева Анатолич предлагает ему самое сложное задание по поимке сбежавших из лабораторий КГБ преступников с суперспособностями. Напарником Бекешева становится высококлассный, но эпатажный хакер по кличке Бабуля. Теперь эксцентричному дуэту предстоит спасать родину от суперзлодеев, параллельно попадая и выкручиваясь из нелепых ситуаций, которые они, зачастую, сами же и создают.

Скоро:

«Глаз пустыни» (военный боевик, реж. Алексей Алферов)

История, основанная на реальных событиях, расскажет о событиях, случившихся в Сирии в 2016 году. Главный герой Максим с группой разведчиков отправляется вглубь страны на поиски погибшего наводчика Александра. В пути они столкнутся с множеством препятствий, попадут в тяжелые бои, но самой серьезной преградой на их пути станут личные непримиримые разногласия.

«Вас беспокоят из банка» (документальный)

Телефонные мошенники – без преувеличения одна из самых распространенных проблем в современной России. Проект досконально исследует злободневную тему и дает важные советы. Героями «Вас беспокоят из банка» стали жертвы преступлений, среди которых – народный артист России Эдгар Запашный. Также эксклюзивное интервью дали и сами мошенники. Среди экспертов проекта - Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности Банка России, а также доктор наук, профессор, психотерапевт и специалист по НЛП Ситников Алексей Петрович. Каждый спикер представит свое видение проблемы и возможные пути ее решения. Зрители узнают больше о видах и сценариях мошенничества, организованных преступных структурах грандиозного масштаба и психологическом аспекте манипуляций.

Также на сервисе

С 4 февраля:

ПУСТЬ ВСЕ ГОРИТ (хоррор, реж. Давид Эбреро Лобелос)

У Марии погиб единственный сын, и на этом жизнь женщины закончилась. Погруженная в трагедию, Мария неожиданно встречает загадочную сущность – маленькую девочку Люсию, ангела и демона в одном флаконе. Обладая даром внушения, миловидная малышка получает полную власть сначала над Марией, а затем и над всем городом, в котором она живет.

С 8 февраля:

НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ ЖЕНЫ (комедийная мелодрама, реж. Лаура Манья)

Диего и Люсия в браке уже много лет, Мужчина порядком устал от супруги и семейной жизни, но брать на себя ответственность за развод не захотел. Не придумав ничего лучше, Диего нанимает профессионального соблазнителя в надежде на то, что Люсия влюбится и сама решит подать на развод. Однако события разворачиваются совсем не так, как ожидал хитрый муж: Люсия меняется до неузнаваемости, и разводиться Диего теперь совсем не хочет.

ПРИНЦЕССА И КОЛДУН АЛАЗАР (комедийное фэнтези, реж. Петр Кубик)

История разворачивается в волшебном городе, где живут молодые маги. Эллен и Джон - королевская чета, образцовая семейная пара, живущая максимально традиционной для волшебных монархов жизнью. Чего не скажешь о лучшей подруге Эллен Амелии, которая постоянно попадает в различные передряги. На этот раз у девушки появляется загадочный двойник, неизвестным образом связанный со злым чародеем, угрожающим городу.

С 15 февраля:

УГРОЗА (триллер, реж. Даниэль Кальпарсоро

Обыкновенный таксист Санти оказывается жертвой террористической атаки, в которой остаются в живых лишь он и один из преступников. Террорист, которому уже нечего терять, надевает на Санти жилет, начиненный взрывчаткой, и отправляет его на центральную улицу города. Если молодой человек остановится или замедлится, бомба взорвется. У спецслужб есть всего один час на то, чтобы спасти жизнь Санти.

С 18 февраля:

ПРИЗРАКИ: ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ (хоррор, реж. Джеймс Ли)

Сестры Мэй совершенно одни в этом мире, никого кроме друг друга у них нет. После страшной трагедии в их жизни младшая из сестер впадает в депрессию и оказывается в психиатрической клинике. Однако старшая сестра скептически относится к таким учреждениям и решает забрать единственного родного человека домой, чтобы спасти его своей любовью. После ее возвращения в доме начинают происходить необъяснимые вещи.

С 19 февраля:

ДУРНОЙ ГЛАЗ (драматический триллер, реж. Лоран Финнеган)

Красивая и успешная девушка Кристин живет свою лучшую жизнь, однако после трагического события впадает в депрессию. Когда через несколько месяцев Кристин решает собраться с силами и вернуться в привычные будни, в ее доме неожиданно появляется домработница Диана. Случайно событие приходится как нельзя кстати: помощница по дому занимается не только уборкой, но и лечением нервной системы хозяйки.

С 27 февраля:

ИГРА В ПУСАНЕ (спортивное драмеди, реж. Чан Хан-джун)

Главный герой корейской комедии – начинающий спортивный тренер, не имеющий никакого опыта работы с профессиональными командами баскетболистов. Молодого человека направляют тренировать школьную команду, которая собирается принять участие в соревнованиях масштаба всей страны. Спортсмены оказываются никуда не годными, однако амбициозный новый тренер не теряет надежду завоевать чемпионство.

Скоро:

ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (байопик, реж. София Коппола)

Биографическая драма об одной из самых популярных пар в истории Америки - Элвисе Пресли и его возлюбленной Присцилле. История роман с обложки журнала, на деле обернувшемся трагедией, будет впервые рассказана самой Присциллой – фильм снят по ее мемуарам. Девушка, как и многие другие в ее возрасте, мечтала познакомиться со звездой – и судьба дала ей такой шанс. Но кумир миллионов Элвис Пресли не подарил ей счастья. Фильм расскажет об изнанке жизни главной пары шоу-бизнеса тех времен.

ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ (детективный триллер, реж. Джузеппе Капотонди)

Джеймс Фигерас – среднестатистический арт-критик, обладающий большим потенциалом, однако не сумевший многого добиться в карьере. Когда мужчина начинает считать, что его амбициям конец, происходит чудо: авторитетный коллекционер приглашает его в свое поместье. И приглашает не просто так, а чтобы взять интервью у известного художника, который живет затворником в гостевом доме коллекционера. Не верящий своему счастью, Джеймс отправляется в поместье, однако там события принимают совершенно неожиданный поворот: истинной задачей критика оказывается кража картины.

«Переговорщик» (детективный триллер, реж. Нурбек Эген)

Главный герой Александр Максимов – профессиональный переговорщик. Он спасает заложников из плена террористов, предотвращает теракты, убеждает самоубийц сохранить свою жизнь. На его счету сотни побед и одно самое страшное поражение: много лет назад Максимов не смог договориться с захватчиками школы, вследствие чего погибла его дочь. Спустя долгие годы Александр снова встречается с убийцей, который смог выжить и сбежать в ходе подавления теракта.

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра Premier уже пополнилась множеством новинок. В их числе – анимационная лента МАСТЕР КИД и комедия ДЖУНГЛИ. РАЙСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ.

Фото: кадр из сериала «Красный 5»