Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках марта

Комедийный сериал «Камера мотор», документальные проекты и многое другое

Главная мартовская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Premier – оригинальный сериал «Камера мотор». Комедия о неудавшемся режиссере, которому приходится переснимать культовые голливудские ленты в колонии, выйдет на сервисе 4 марта.

Кроме того, зрителей стриминга ждет документальные фильмы о Раисе Горбачевой и трагедии во время матча московского «Спартака» и нидерландского «Харлема», семейная комедия Я – МЕДВЕДЬ и многое другое.

Только в Premier

C 4 марта:

«Камера мотор» (комедия, реж. Саша Абдуллаев)

Неудавшийся кинорежиссер Николай Виденин работает в самом обычном видеосалоне Ленинграда. После скандального инцидента со случайным показом фильма для взрослых детям он попадает в колонию поселения, где во всю воплощает свой творческий потенциал. Вместе с другими заключенными Виденин, получивший прозвище Видик, по памяти восстанавливает и переснимает знаменитые голливудские фильмы.

«Золото» (документальный)

Золото — самый надежный и востребованный металл в мире. С начала времён и до сегодняшних дней золото определяет жизнь человечества. Химический элемент с номером 79 в периодической таблице Д.И. Менделеева обладает уникальными свойствами: он самый инертный — не окисляется и не растворяется в воде, один из самых плотных и самых пластичных металлов. Как золото решало судьбы стран и влияло на исходы мировых войн? Сколько осталось золота на Земле? Как добывается и обрабатывается золото в России? Об этом и многом другом расскажет новый документальный сериал.

С 11 марта:

«Нефть» (документальный, реж. Борис Никлавис)

Документальный сериал о самом ценном ресурсе современного мира, который не зря называют черным золотом. Герои проекта — нефтяники и ученые, государственные деятели и дипломаты, политики и экономисты. Люди, чьи решения меняли судьбу нефти самым радикальным образом и приводили к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике. Авторы проекта убеждены в справедливости нефтецентрической концепции мира и постараются объяснить зрителям, почему эта точка зрения верна.

Скоро:

ГОРБАЧЕВА (документальный, реж. Родион Чепель)

Документальный фильм о жизни Раисы Горбачевой, супруги первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, расскажет о ее необычной биографии – от сельской девчонки до Первой леди СССР. В фильме своими воспоминаниями о Горбачевой поделятся ее близкие, коллеги и журналисты, они раскроют редкие факты из жизни Первой леди. С помощью современных технологий зрители смогут погрузиться в прошлое и увидеть жизнь семьи Горбачевых через документальные кадры и фотоархивы.

ЛЕСТНИЦА В НЕБО (документальный, авторы сценария Иван Калашников и Сергей Бондаренко)

Исследовательский фильм о крупнейшей трагедии в истории советского и российского футбола. В 1982 году на лестнице стадиона «Лужники» во время матча московского «Спартака» и нидерландского «Харлема» произошла давка, в которой, по официальным данным, погибли 66 человек. До сих пор большая часть информации о трагедии засекречена, и общественности о ней напоминает только мемориал возле стадиона. Проект собирает воедино все имеющиеся сведения и пытается понять, кто виноват в случившемся.

Также на сервисе

C 4 марта:

ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО (фантастический боевик, реж. Франсуа Декрак)

Действие фильма разворачивается в XXVI веке, когда из-за последствий экологической катастрофы человечество доживает свои последние дни. Среди зомби, кислотных дождей и прочих бедствий один из последних выживших строит робота и при помощи него возвращается в XXI век, чтобы предотвратить катастрофу.

C 6 марта:

Я – МЕДВЕДЬ (семейная комедия, реж. Кирилл Кемниц)

Каждый из членов семьи Ковалевых - родители и двое детей - переживает кризис. Отец-хоккеист восстанавливается после спортивной травмы, мать тщетно пытается справляться со временной ролью главы семьи, у дочери Лизы переходный возраст, а младший сын Женя не может найти друзей. Поворотным моментом становится неожиданная встреча Жени с маленьким медвежонком, отбившимся от стаи.

С 14 марта:

ПРИРОДА ЛЮБВИ (мелодрама, реж. Монья Шокри)

София преподает философию в университете и живет в браке с таким же интеллектуалом Ксавье. Затеяв ремонт в доме, девушка знакомится с харизматичным и брутальным рабочим Сильвеном, который является полной противоположностью ее мужа. Между ними завязывается бурный роман, который принесет неожиданные последствия.

С 15 марта:

ДЕТКА (драма, реж. Ирина Бас)

Даша всю жизнь жила с отцом, мать оставила ее еще в младенчестве. Когда девушке исполняется восемнадцать, она уходит из дома, чтобы самостоятельно найти ответы на жизненно важные вопросы. Даша встречается с матерью и начинает разбираться в глубоко закопанных переживаниях.

МИСТЕР И МИССИС ИКС (комедийная мелодрама, реж. Ли Вон-сок)

Когда Хван Ё-рэ была невероятно популярной актрисой с загруженным графиком, она мечтала об отдыхе. Долгожданный отпуск на острове стал для нее судьбоносным: девушка влюбилась, вышла замуж, но «отдых» не закончился – муж заточил актрису в своем доме. Прожив так 7 лет, Хван Ё-рэ получает шанс выбраться.

С 25 марта:

ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ (драмеди, реж. Гуриндер Чадха)

18-летняя Джесс мечтает о футбольной карьере как у Дэвида Бекхэма, несмотря на ожидания семьи о ее будущем как юриста. Встреча с Джулз приводит ее в женскую футбольную команду, где она влюбляется в тренера Джо. Несмотря на недовольство семьи, Джесс решает бороться за свою мечту и любовь

Скоро:

ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО РАЗ (комедия, реж. Цзя Лин)

30-летняя главная героиня - яркий представитель тех, кого в обществе считают настоящими неудачниками. Собрав волю в кулак, девушка пытается научиться любить и принимать себя. Чтобы достичь непростой цели, она идет на занятия боксом.

КОЛЛЕКТИВ (боевик, реж. Том ДеНуччи)

Захватывающий экшн-боевик о тайной организации наемных убийц. Молодой парень Сэм поступает на работу в агентство под неприметным названием «Коллектив» и сразу же получает нелегкое задание. Организация занимается устранением сильных мира сего, которых невозможно по закону привлечь к ответственности за преступные деяния из-за уровня их влиятельности.

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра Premier уже пополнилась множеством новинок – в их числе социальная драма СЛЕДУЮЩАЯ ЖЕРТВА и мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДА ВИНЧИ.

Фото: кадр из сериала «Камера мотор»