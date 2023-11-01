Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках ноября

Драмеди «Саша против!», документальный сериал о семье Романовых, боевики и многое другое

Главная ноябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Premier – оригинальный сериал «Саша против!». Остросоциальное драмеди рассказывает о двух подростках разной национальности, которые вынуждены искать общий язык, потому что их родители неожиданно для всех решили пожениться. Режиссером проекта выступила Анна Зайцева («Сама дура»).

Кроме того, зрителей стриминга ждет премьера документального сериала «Романовы. Последнее слово» о последних месяцах жизни императорской семьи, драматический триллер ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ и многое другое.

Только на Premier

Со 2 ноября:

«Саша против!» (драмеди, реж. Анна Зайцева)

17-летние москвичка Саша и казах Мамажан ничего не знали друг о друге до того момента, как их родители приняли решение съехаться. Будущие сводные брат и сестра совершенно не хотят жить под одной крышей и пытаются избавиться друг от друга любыми способами. Ведь они – совершенно разные и не понимают культуру и традиции друг друга. Спортсменка Саша и музыкант Мамажан даже не представляют, что общего у них окажется гораздо больше, чем различного.

С 4 ноября:

«Романовы. Последнее слово» (документальный, реж. Максим Беспалый)

Пятисерийный проект о последних месяцах жизни императорской семьи Романовых и страшных событиях в подвале Ипатьевского дома, где император Николай II был расстрелян вместе с женой, детьми и прислугой. По поручению главы ЦК КПСС Никиты Хрущева сын одного из участников тех событий – Михаил Медведев – нашел бывших напарников отца и взял у них откровенное интервью. Его подлинные фрагменты будут показаны в новом документальным сериале. Он будет сочетать в себе документальный и художественный жанры: некоторые сцены были воссозданы по воспоминаниям очевидцев, чтобы показать зрителям наиболее достоверную картину событий.

Уже на сервисе

ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ (триллер, реж. Наталья Назарова)

Россиянка Татьяна влюбляется в военкора Ингвара из Швеции, находящегося на задании. У них завязываются отношения, мужчина принимает как сына 8-летнего сына Татьяны Колю. Новоиспеченная семья переезжает в Швецию и устраивает свою жизнь заново, постепенно привыкая к местным особенностям. Однажды Ингвар отправляется в командировку, и с Татьяной происходят самые страшные события ее жизни: Коля пропадает, и в процессе поисков оказывается, что его забрали органы опеки, посчитав Татьяну плохой матерью. Забрать сына и уехать на родину Татьяна теперь не может – по шведским законам мальчик принадлежит государству.

Также на Premier

C 3 ноября:

ДЖОННИ (байопик, реж. Алексей Рыбин)

Драйвовый и наполненный музыкой байопик, посвященный истории жизни легендарного отечественного рок-музыканта Майка Науменко. Действие начинается в Советском Союзе конца 80-х, когда во всю идет перестройка и общественные нравы становятся все более и более либеральными. Однако рок, который по словам одного из героев «весь про секс», все еще не приветствуется, и молодой музыкант сталкивается с большим количеством трудностей и препятствий на своем пути.

УМЕРЕТЬ ЗА ДОЛЛАР (вестерн, реж. Уолтер Хилл)

История разворачивается в конце XIX века в Нью-Мексико, где известного на весь запад охотника за головами Макса Борлунда нанимают для выполнения сложной и опасной задачи. Все дело в том, что жену успешного американского бизнесмена Натана Прайса якобы похитили ради выкупа и силой увезли в Мексику. Отправившись на задание, Борлунд выясняет, что девушка добровольно уехала из страны, чтобы сбежать от мужа и жить с любовником Элайджей.

С 4 ноября:

ДЕВИЧНИК. УБОЙНАЯ НОЧЬ (боевик, реж. Нил Лабут)

Тесс – ветеран войны в Ираке, у нее проблемы с алкоголем и напряженные отношения с сестрой Бет. Обе девушки вместе с другими подругами отправляются на девичник младшей дочери в семье Роуз на отдаленную ферму среди калифорнийских холмов. Ночью неизвестные в масках нападают на дом, где проходит торжество, выпуская по нему шквал стрел, и сразу убивают одну из подруг. Волевая и смелая Тесс берет на себя руководство девушками и организовывает настоящую боевую операцию.

С 5 ноября :

МОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ЛЕТО (комедия, реж. Лоренцу д’Амику де Карвалью)

16-летняя экспрессивная итальянка Элена – настоящий трудный подросток на пике бунта. Девушка активно участвует в коммунистическом движении и обожает группу Nirvana. Когда начинаются летние каникулы, родители забирают Элену на совместный отдых в кемпинге, надеясь образумить дочь. Однако их план рушится, когда девушка знакомится с таким же безбашенным красавчиком Андре.

Скоро :

ЛЮБОВЬ СО ВКУСОМ (семейная комедия, реж. Маннин де Вильдт)

Сэм – популярный фуд-блогер в сети, она пишет самые честные и экспрессивные обзоры на кафе и рестораны. Однажды девушка знакомится с молодым человеком Марко и сразу же влюбляется в него по уши. Чувства оказываются взаимны, и у пары зарождается бурный роман. Запостив в сети очередной разгромный отзыв о заведении, Сэм узнает, что шеф-поваром ресторана является ее возлюбленный.

Фото: кадр со съемок сериала «Саша против!»