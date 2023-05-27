Киностудии предупредили о двукратном падении производства из-за санкций

Техника пока есть, но почти вся она иностранная

Отечественная киноотрасль на 90% зависит от иностранной техники и программного обеспечения. Адекватной замены российского производства для импортного оборудования практически нет. Об этом говорится в пояснительной записке, составленной к бухгалтерской отчетности Киностудии имени М. Горького. Документ цитирует РБК.

В отчете отмечается, что индустрия критически нуждается в усилении государственного стимулирования. В 2022 году по линии Минкультуры и Фонда Кино на нужды импортозамещения выделено более 10 млрд рублей. В этом году планируется распределить еще 11,6 млрд рублей. Заместитель гендиректора по техническим вопросам, закупкам, безопасности и АХО Киностудии имени М. Горького Андрей Данилин полагает, что, хотя увеличение государственного финансирования в этой сфере ощущается, оно недостаточно.

По его мнению, процесс импортозамещения может занимать годы и даже десятилетия. Данилин считает, что за год почувствовать эффект государственных усилий в этом направлении невозможно, и в ожидании появления российских аналогов киностудии вынуждены пользоваться зарубежными технологиями дружественных стран.

Представители студии оценивают эффект санкционного давления на отрасль «в 50-процентное снижение общего объема рынка», которое можно будет зафиксировать в ближайшее время. Индустрия, пострадавшая от пандемии и антиковидных мер в 2020-2021 гг, столкнулась еще и со значительным падением кассовых сборов, вызванных уходом мейджоров с российского рынка.

Год назад «Ленфильм» в своих отчетах писал, что не смог выполнить поручение президента Путина по замещению закупок западной продукции соответствующими по характеристикам аналогам потому, что такое оборудование в России не производят. Практически та же картина наблюдается и сейчас, утверждает гендиректор студии Федор Щербаков, хотя ситуацию все же можно исправить за счет поставок из «дружественных стран» и параллельного импорта. Какие-то российские аналоги все же появляются, например, в области светового оборудования.

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров оценил зависимость российского кинопроизводства от иностранного оборудования как «практически стопроцентную»; российских аналогов за прошедший год не появилось. Тем не менее, прямого влияния санкций на киноиндустрию здесь и сейчас Шахназаров не наблюдает, так как имеющаяся техника на производствах новая и еще не выработала свой ресурс. Аналогичной точки зрения придерживаются глава СТВ Сергей Сельянов и Оксана Барковская, генпродюсер группы компаний «Формат ТВ»: техники хватает, но почти вся она иностранная.

В анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) отметили, что из-за дефицита технологий снижение в индустрии российских 3д-мультфильмов может достигнуть 80%. Зависимость от зарубежного программного обеспечения в этом направлении стопроцентная, причем так было еще шесть лет назад. В скором времени ПО перестанет обнавляться, а пакеты уже имеющихся цифровых технологий отключат. Для разработки полноценных аналогов, по оценке генпродюсера «Воронеж» Владимира Николаева, потребуется от трех до пяти лет, а объем необходимых субсидий составляет до 900 млн руб.