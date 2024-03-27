В Минэкономики поступил проект по запуску в производство дополнительных 550 российских фильмов

Его предлагается реализовать до 2030 года

АНО «Центр развития креативных индустрий» и Союз торговых центров написали письмо министру экономики Максиму Решетникову, в котором предложили правительству поддержать выпуск не менее 550 дополнительных отечественных кинокартин с общим бюджетом около 200 млрд руб до 2030 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

По мнению авторов, это позволит «избежать масштабного кризиса в ряде отраслей креативной экономики, в том числе в кинопроизводстве».

Отмечается, что для торгово-развлекательных центров, якорными арендаторами которых выступают кинотеатры, уход мейджоров стал причиной резкого падения посещаемости и снижения доходов от арендной платы кинотеатров.

Согласно проекту, создание 550 картин предлагается в формате государственно-частного партнерства, в том числе путем заключения «межсекторных и межгосударственных соглашений по производству контента и программного обеспечения в формате БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ». Центр развития креативных индустрий готов взять на себе инициативы по заключению таких соглашений «под попечительством Минэкономики и при участии представителей профильных креативных индустрий и поддержке торговых центров в лице СТЦ».

Представители Минэкономики подтвердили получение обращения, отметив, что позиция ведомства «будет представлена в установленном порядке».

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