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Кинолаборатория «Профессия – продюсер» начала прием заявок на участие

Автор: БК

26 февраля 2024

Бесплатный акселератор по продюсированию начнет свою работу 1 апреля

Кинолаборатория «Профессия – продюсер» открыла прием заявок на участие в бесплатном акселераторе по продюсированию полнометражного игрового кино.

Отбор продлится до 15 марта, а финальный шорт-лист участников будет опубликован на сайте Агентства креативных индустрий не позднее 28 марта. Эксперты отберут пятнадцать команд, в каждую из которых войдут сценарист, продюсер и режиссер.

Кинолаборатория создана для продюсеров, которые уже развивают свой игровой проект, а ее задача – создать готовые к производству художественные фильмы. Обучение стартует 1 апреля и будет длиться на протяжении десяти месяцев. Финалом обучения в лаборатории станет очная защита проектов, где экспертами выступят продюсеры, режиссеры, дистрибьюторы и руководители онлайн-кинотеатров.

В числе экспертов, спикеров и преподавателей – продюсеры Игорь Толстунов, Оксана Барковская, Екатерина Филиппова, Георгий Шабанов, Сабина Еремеева; режиссеры Иван И. Твердовский, Владимир Фенченко, Клим Шипенко; киноведы и программные директора Ситора Алиева, Андрей Апостолов, Сусанна Альперина, Егор Москвитин, Денис Рузаев; сценаристы Роман Кантор и Екатерина Мавроматис; журналисты Юлия Шампорова, Василий Степанов, Никита Карцев; дистрибьюторы Анастасия Корчагина, Константин Елкин, Ольга Латяева, Александра Геллер, Алла Павлова и многие другие.

Кинолаборатория «Профессия – продюсер» была совместно открыта Ассоциацией женщин-кинопродюсеров (WRAP), Агентством креативных индустрий (АКИ) и кинотеатром «ГЭС-2 Кино».

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