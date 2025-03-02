«Пророк. История Александра Пушкина» заработал миллиард рублей в российском прокате

Согласно данным ЕАИС на 2 марта, кассовые сборы ленты ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 17-й день проката ленты.

Музыкальный байопик стал 34-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и пятой – за 2025 год. Ранее этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ЕЛКИ 11 и ДОМОВЕНОК КУЗЯ.

ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА вышел в прокат 14 февраля.

Фото: ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА