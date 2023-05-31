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Слащева попросила Путина о дополнительной господдержке отечественной анимации

Автор: БК

31 мая 2023

Глава «Союзмультфильма» заявила о необходимости создания в Москве ОЭЗ для кино

Президент России Владимир Путин пообещал разработать меры дополнительной поддержки для российской анимационной отрасли. Об этом он заявил в разговоре с председателем совета директоров киностудии «Союзмультфильм», председателем правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Юлианой Слащевой, передает «Интерфакс».

Слащева отчиталась о достигнутых в отрасли успехах, в частности, о том, что объем производства российских мультфильмов вырос втрое за пять лет, активнее всего — в короткометражной и сериальной анимации. «Мы уже доминируем там [в этом сегменте — прим. БК], еще до ухода иностранцев доминировали», — поделилась она. По ее оценкам, анимация стала одной из самых ярких и быстрорастущих отраслей креативной экономики, а в 2023 году будет выпущено 14 полнометражных анимационных фильмов.

Юлиана Слащева также представила Владимиру Путину ряд предложений для дополнительного развития отечественной анимации. В частности, она предложила создать в Москве особую экономическую зону для кино. «Для стимулирования роста количества отечественных проектов в кино и анимации мы предлагаем создать в Москве особую экономическую зону для кино — Московский международный кинокластер. Тогда под покровительством правительства Москвы мы смогли бы получать определенные преференции, налоговые льготы и, может быть, какие-то возможности дополнительного развития для того, чтобы проектов стало больше, — сказала она Путину. — Для анимации мы просим окончательно уравнять нас с IT и снизить нам налог на прибыль до 3%, как у них. Все, что мы заработаем, всю прибыль мы обещаем пустить на новые проекты».

Также глава «Союзмультфильма» обратила внимание на дефицит детских товаров и игрушек в связи с уходом из России зарубежного контента. Слащева пояснила, что у производителей сейчас нет лицензий на их производство и только 10% товаров категории производится в РФ. В связи с этим она попросила поддержки у Минпромторга субсидиями, которые будут направлены российским производителям.

Путин согласился с изложенными Слащевой тезисами: «Я согласен, это очень важно. Во-первых, это индустрия огромная и очень важный воспитательный аспект. <...> Будем делать», — ответил президент, отметив, что, по его оценке, «Фиксиков» («Рики») и «Машу и медведя» («Анимаккорд»), смотрят во всем мире. 

Фото: кадр из мультсериала «Простоквашино»

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