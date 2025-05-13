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Президент утвердил перечень поручений по итогам мартовского заседания Совета по культуре и искусству

Автор: БК

13 мая 2025

В числе поручений − меры по поддержке отечественной анимации

Согласно опубликованному на сайте Президента России документу, Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии усилить поддержку российской анимации.

Это подразумевает: 

а) направление 20 процентов средств, выделяемых в целях государственной поддержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов;

б) отчисление 10 процентов средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов.

Напомним, что первоначально данные инициативы были внесены на рассмотрение председателем совета директоров «Союзмультфильма» Юлианой Слащевой. Теперь эти предложения обрели форму конкретных поручений. Ответственными за исполнение поручений назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Федор Соснов.

Кроме того, Минпросвещения России совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству поручено сформировать перечень, включающий в себя 100 лучших советских и российских художественных фильмов, для их демонстрации в общеобразовательных организациях, а также представить предложения по включению в основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом. В данном случае ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и заместитель председателя Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, режиссер Карен Шахназаров.

Фото: официальный сайт президента России

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