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Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании международного кинокластера

Автор: Илья Кувшинов

17 августа 2023

Ответственными были назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин

Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос о создании в Москве международного кинокластера. ТАСС сообщает, что соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы рассмотреть вопросы о создании на территории г. Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера) и о специальных мерах поддержки резидентов указанной особой экономической зоны, включая предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов», – говорится в поручении.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Доклад президенту должен быть представлен до 30 сентября 2023 года.

В том же поручении также сообщается, что власти РФ могут начать субсидирование производства кино и видео, направленных на повышение туристической привлекательности России.

В марте этого года Правительство Москвы приступило к реорганизации территории ВНИИМЕТМАШ, расположенной на Рязанском проспекте. На площади свыше 24 гектаров планируется создать современный креативный кластер, включающий в себя съемочные павильоны, студии, офисы и другие объекты, обеспечивающие полный цикл производства кино- и видеоконтента.

Фото: Freepik

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